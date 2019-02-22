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Kar üzerine ay yıldız yaptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.02.2019 08:11 | Son Güncelleme

Konya'nın Hadim ilçesinde oturan dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman'ın Toros Dağlarında, yalnızca kürek kullanarak kar üzerinde oluşturduğu ay-yıldız motif, sosyal medyada beğeni topladı.

Dağcı Hasan Hüseyin Kahrıman, Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde kar örtüsü üzerine yalnızca kürek kullanıp, kar kütlelerini kazarak ay-yıldız motif oluşturdu. Görüntülerinin sosyal medya da paylaşılması üzerine Toros Dağları'ndaki kar manzarasıyla birlikte ay-yıldız motif güzel görüntüler oluşturdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya kar ay yıldız Toros Dağları

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