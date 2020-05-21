Kara Bela filmi nereden ve ne zaman çekildi? Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler?

18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela filmi, halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi. Burak Aksak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi, vizyona girdiği 2015 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri oldu.
Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleştirildi.
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.
Cengiz Bozkurt – Kudret
Seda Bakan – Burcu
Erkan Kolçak Köstendil – Güven
Cihan Ercan – Efkan
Berat Yenilmez – Zabita Amiri
Tarik Ünlüoglu – Atilgan
Istar Gökseven Komiser
Erdal Tosun – Damat baba
Hakan Salinmis – Palyaço
Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist
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