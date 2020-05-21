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Kara Bela filmi nereden ve ne zaman çekildi? Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 20:05 | Son Güncelleme

Komedi filmi Kara Bela bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Leyla ile Mecnun'un senaristi Burak Aksak'ın kaleme aldığı Kara Bela eğlenceli bir yol macerasınını konu alıyor. 2015 yılında vizyona giren filmde Çukur'daki Vartolu rolüyle sevilen Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan başrollerde oynuyor. Peki Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela konusu nedir? Tüm ayrıtılar haberimizde…

Kara Bela filmi nereden ve ne zaman çekildi? Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler?

18 Eylül 2015'te vizyona giren Kara Bela filmi, halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki galayı yaklaşık beş bin biletli izleyici izledi. Burak Aksak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı Kara Bela filmi, vizyona girdiği 2015 yılının en dikkat çeken filmlerinden biri oldu.

KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ

Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret’in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA OYUNCULARI

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist

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