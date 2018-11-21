Kara cuma nedir? Efsanevi Kara Cuma indirimleri yani Black Friday ne zaman yapılır?

Alışveriş denilince tüketicinin dikkatini en çok çeken şeylerin başında indirim ve kampanyalar gelir. Dünyaca ünlü indirim kampanyalarından biri de ABD’de yapılan Black Friday yani Kara cuma günüdür. Son yıllarda Türkiye gibi pek çok ülkeye yayılan efsanevi Kara cuma indirimleri tüketicilerin heyecanla beklediği bir kampanya haline gelmiştir.

KARA CUMA NEDİR, NE ZAMANDIR?

Orijinal adı Black Friday olan ve ABD’de Şükran Günü’nden sonraya denk gelen ilk Cuma günü gerçekleştirilen bir alışveriş kampanyasıdır. Büyük hatta efsanevi indirimlerin yapıldığı Kara Cuma günü ABD’de mağazalar erken açılır ve gece geç saatlerde kapanır.

İnternetten satış yapan Amazon gibi firmalar da ABD’de Black Friday gününde büyük indirimler yaparlar. Nitekim Türkiye’de de pek çok online alışveriş sitesi Kara Cuma için, çeşitli indirim kampanyaları düzenlemekteler.

Kara Cuma ABD’de Noel alışveriş sezonunun da başlangıcı kabul edilmektedir. İlk kez 1961 yılında başlamıştır. 1961 yılında Philadelphia'da söz konusu günde indirim nedeniyle oluşan yoğun trafik ve kalabalıktan dolayı gazeteler o günü Kara Cuma olarak tanımlamış bu isim de günümüze kadar gelmiştir.