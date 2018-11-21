Kara cuma nedir? Efsanevi Kara Cuma indirimleri yani Black Friday ne zaman yapılır?

Alışveriş denilince tüketicinin dikkatini en çok çeken şeylerin başında indirim ve kampanyalar gelir. Dünyaca ünlü indirim kampanyalarından biri de ABD’de yapılan Black Friday yani Kara cuma günüdür. Son yıllarda Türkiye gibi pek çok ülkeye yayılan efsanevi Kara cuma indirimleri tüketicilerin heyecanla beklediği bir kampanya haline gelmiştir.
Orijinal adı Black Friday olan ve ABD’de Şükran Günü’nden sonraya denk gelen ilk Cuma günü gerçekleştirilen bir alışveriş kampanyasıdır. Büyük hatta efsanevi indirimlerin yapıldığı Kara Cuma günü ABD’de mağazalar erken açılır ve gece geç saatlerde kapanır.
İnternetten satış yapan Amazon gibi firmalar da ABD’de Black Friday gününde büyük indirimler yaparlar. Nitekim Türkiye’de de pek çok online alışveriş sitesi Kara Cuma için, çeşitli indirim kampanyaları düzenlemekteler.
Kara Cuma ABD’de Noel alışveriş sezonunun da başlangıcı kabul edilmektedir. İlk kez 1961 yılında başlamıştır. 1961 yılında Philadelphia'da söz konusu günde indirim nedeniyle oluşan yoğun trafik ve kalabalıktan dolayı gazeteler o günü Kara Cuma olarak tanımlamış bu isim de günümüze kadar gelmiştir.
Kara Cuma indirimleri öncesinde mağazaların önünde uzun kuyruklar olmakta ve mağazalar açıldığında izdiham olayları yaşanmakta, müşteriler ürünleri birbirlerinin elinden kapmak için oldukça agresif olabilmektedirler. ABD’de indirim izdihamı nedeniyle yaralanmalar ve ölümler de meydana gelmiştir. Türkiye’de de kimi mağazaların indirim kampanyaları tehlikeli yığılmalara neden olabilmektedir.
Kara Cuma günü kampanyalarının dikkat çekici kısmı özellikle ABD’de alışılmışın üzerinde indirim oranlarıdır. Noel öncesi gerek kendine gerek hediye alışverişi yapacak olanlar bu yüksek indirim oranlarını kaçırmamak, istediği ürün tükenmeden alabilmek için mağazalara akın etmekteler.
Kara Cuma indirimleri ABD’yi aşmış global bir alışveriş çılgınlığı haline gelmeye başlamıştır. ABD merkezli online alışveriş sitesi Amazon’un İngiltere’ye açılıp Kara Cuma indirimlerini İngiltere ile tanıştırması ile bu özel indirim günü Avrupa’da gelenekselleşmeye başlamıştır.
Meksika’da Kara Cuma indirimleri “İyi Hafta Sonu” olarak uygulanmakta ve haftasonu dükkanlar uzun saatler açık kalmaktadır.
Fransa’da da Kara Cuma konsepti yavaş yavaş yer edinmekte özellikle elektronik ürünlerde %85’e varan indirimler ile tüketicilerin ilgisi çekilmekte. Bunun yanında Fransa’da kimi perakendeciler Fransa’da 2016’nı Kasım ayında yaşanan terör olayları nedeniyle Kara Cuma yerine “XXL Gün” adlandırmasını kullanmaktadır.
Almanya’da Kara Cuma, “Kara Hafta” veya “Kara Alışveriş” olarak adlandırılmakta ve indirim kampanyaları 1 hafta sürmektedir. ABD’de ilk Kara Cuma kampanyasını Apple, 2006’da düzenlemiştir. Ülkedeki Perakende Araştırma Merkezi’nin çalışmasına göre Almanlar Kara Cuma döneminde 1.3 milyar euroluk alışveriş yapmaktalar.
İsviçre’de ilk Kara Cuma kampanyası 2015’te düzenlenmiştir. İstatistiklere göre 2017’de tüketiciler 80 milyon İsviçre frankı harcama yapmışlardır.
Son yıllarda Avustralya ve Yeni Zelanda’da mağazalar Kara Cuma promosyonları yapmaya başlamışlardır. ABD’li satıcıların ve Apple’ın kampanyaları Kara Cuma kavramının yayılmasında etkili olmuştur.
2010’dan Kara Cuma indirim furyasına katılan ülkelerin sayısı artmaktadır. Norveç, Kosta Riko, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda, Polonya, Güney Afrika, Avusturya, Panama, Belçika gibi ülkelerde direkt olarak Kara Cuma adlandırmasıyla kampanyalar düzenlenmektedir.
TÜRKİYE’DE KARA CUMA
Türkiye’de de özellikle son birkaç yılda Kara Cuma çılgınlığı giderek yer edinmeye başladı. Gerek online alışveriş siteleri gerekse de mağazalar, alışveriş merkezleri Kara Cuma indirim kampanyaları düzenliyorlar. Ana Türkiye’de Cuma gününün “kara” kelimesi ile ilişkilendirilmesinden rahatsızlık duyanların tepkileri nedeniyle efsaneci indirimler, efsanevi indirim günleri adlandırmaları kullanılmaktadır.
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