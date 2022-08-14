Kara Melek olarak tanınan Sanem Çelik saçlarını kısacık kesti

90'lı yıllarda Kara Melek ve Aliye dizisindeki performanslarıyla büyük çıkış yakalayan Sanem Çelik daha sonra evli yönetmenle yakalanınca gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı.

Aliye dizisinin başrolü Sanem Çelik ve yönetmeni Kudret Sabancı bir arabanın içinde öpüşürken görüntülenmişlerdi. Esra Akkaya bu olayın hemen ardından Kudret Sabancı’dan boşanmıştı.

Bu olayla hafızalara kazınan ve uzun süre sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekrana dönen oyuncu son haliyle herkesi şaşırttı.

SAÇLARINI KENDİ KESTİ

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti. SnobMagazin'in haberine göre; ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da “Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme" diyerek açıkladı.



