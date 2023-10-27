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'Kara para aklama olayım varsa kendimi Taksim'de asarım' demişti! Selin Ciğerci'nin MASAK raporu ortaya çıktı

27.10.2023 15:32 | Son Güncelleme:
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Türkiye aylardır Dilan Polat ve Engin Polat çiftini konuşuyor. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift hakkında soruşturma başlatıldı ve Polat Ailesi'nin tüm mal varlıklarına el konuldu. Bu olayın ardından diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alındı. Bu isimlerden biri de Selin Ciğerci oldu. İddiaya göre; MASAK tarafından incelemeye alınan Ciğerci için hazırlanan rapor ortaya çıktı.

Kara para aklama, vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen ve haklarında dört ayrı suçtan soruşturma yürütülen Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu ve çifte yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Polat Ailesi hakkında kapsamlı bir soruşturma gerçekleştirilirken MASAK diğer sosyal medya fenomenlerini de inceleme altına aldı.

Gazeteci Murat Ağırel, bir futbolcu ve eşinin de kara para aklama işine karıştığı için incelendiğini söylemişti. Bu iddiaların ardından Selin Ciğerci, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak hakkında çıkan iddialara isyan etmişti.

Selin Ciğerci 2

'TAKSİM MEYDANI'NDA KENDİMİ ASARIM'

İddiaları yalanlayan Ciğerci gözyaşlarını tutamayıp; "5 yıl içinde 40 milyon TL'den fazla vergi ödedim. Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun ben orada kendimi asarım" demişti.

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Bugün ünlü fenomen Selin Ciğerci hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK incelemesi kapsamında ortaya çıkan raporu açıkladı.

Selin Ciğerci 5

MASAK İNCELEME SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK incelemesinde illegal bir işlemin tespit edilmediğini iddia etti ve 'Selin Ciğerci'nin söylediklerinin bütün hepsi doğru. Şuana kadar Selin Ciğerci ile alakalı hiçbir şekilde illegal bir işlem bulunmuş değildir. Herhangi bir suç unsuru olmadığı içinde Selin Ciğerci rahat edebilir' dedi.

Selin Ciğerci ikinci sayga

Ünlü fenomen programın bu kesitini kendi sayfasından paylaşarak; 'Ben sadece işimi yapmak istiyorum işimi çok seviyorum. 6 senedir sizinleyim sadece kozmetik işi yapıyorum 34 adet şubem var bir tane daha fazla şube istemiyorum. Kendi şubelerimle kendi ekibimle hayatıma devam etmek istiyorum. İşimi yapmaya devam edeceğim hak ediyorsam hak ettiğimin karşılığını istiyorum fazlasını istemiyorum' notunu düştü.

selin ciğerci 6

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