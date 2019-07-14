Kara Sevda'nın Amerika'daki büyük başarısı!

İlk bölümü Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, izleyicilerden büyük ilgi görerek reyting yarışında tüm rakiplerini geride bıraktı. Kanalın en güçlü rakiplerinden biri olan Telemundo’da eş zamanlı yayınlanan programları her kategoride geçen “Amor Eterno” ilk gününde 18-49 yaş grubunda rakibinden %18, 18-34 yaş grubunda ise %70 daha yüksek reyting alarak muhteşem bir başlangıç yaptı.

Yurtdışında “Endless Love” adıyla bilinen Kara Sevda, geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy ödüllerinde “En İyi Telenovela” ödülüne layık görüldü. 2016 yılında ise Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülünü kazandı.

