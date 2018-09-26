YEMEK

Kara soğuklar kapımızı çalmaya hazırlanırken antibiyotik yerine geçen en etkili gıdalar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.09.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ne yazık ki yazı uğurladık sevgili dostlar. Havalar 10 derece birden düşünce yaşanılan ani mevsim geçişi bazılarımızı hasta etmeye yetti bile. Hazırlıksız yakalanmayalım istedik ve ilaç kullanmak yerine şifayı doğadan alalım dedik. İşte antibiyotik yerine geçen 5 gıda!

Kara soğuklar kapımızı çalmaya hazırlanırken antibiyotik yerine geçen en etkili gıdalar

Ispanak

ıspanak

Yüksek besin yoğunluğuna sahip kış sebzelerinden biridir ıspanak. Antioksidan bakımından son derece zengindir, inflamatuar bileşenleri barındırır ve hücre hasarına karşı bizi korur. Şifasından faydalanmak için pişirerek tüketmek yerine çiğ bir şekilde yiyebilirsiniz. Özellikle nar ve zeytinyağı ile hazırlanan salatası vücudunuza kalkan olacak. Kışın bol bol tüketmeyi unutmayalım.

Soğan

soğan suyu

Soğan, ciddi bir balgam sökürücüdür. Solunum yollarını uyararak balgamdan temizler. Doğal antibiyotik kaynağı soğan, sadece gribin çaresi olmakla kalmaz. Güçlü bir antioksidandır ve kolon kanseri tedavisinde yardımcı olduğu saptanmıştır. Bu faydalarının yanı sıra adet söktürücü özelliği vardır. Soğan zaten yemeklerin vazgeçilmezi ve farkında olmadan tüketilen bir besin ancak bu kış soğanın suyunu da bol bol tüketlelim.

Zerdeçal

zerdeçal

Doğal bir antiseptik kaynağıdır. Zerdeçal yüzyıllar önce çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Antibiyotik kaynağı olan zerdeçal, yaraların enfekte olmasını önler. Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilir ya da bir bardak ılık sütün içine karıştırabilirsiniz. Yani tüketimi son derece kolaydır. Soğuk algınlığından korumasının yanı sıra cilt lekelerine karşı da koruyucudur. Bunun için zerdeçallı maskeler deneyebilirsiniz.

Sarımsak

sarımsak

Uzun yıllardır sarımsağın doğal bir antibiyotik olduğu söylenir ve bunu bilmeyen neredeyse yok gibidir. Kulaktan kulağa söylenen 'sarımsağın antibiyotik etkisi'ni Washinton State Üniversitesi bakın nası kanıtlamış: " 2012’de yapılan bir çalışmada sarımsağın bağırsak hastalıklarının nedenlerinden olan Campylobacter bakterisi ile mücadele eden iki antibiyotikten 100 kat daha etkili olduğu bulunmuştur."

Bal

bal

Antibakteriyel ve antiviral özelliği sayesinde kış boyunca dinç ve sağlıklı kalmanız mümkün. Her sabah bir tatlı kaşığı yiyeceğiniz gerçek bal bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirecektir. Antibiyotik yerine özellikle kestane balını tüketmeniz çok daha faydalı.

Zencefil

zencı

Zencefilde bulunan ginderol maddesi, ağrı kesici ve ateş düşürcü etkiye sahiptir. Vücudunuzda kırgınlık hissettiğiniz an vakit kaybetmeden taze zencefil suyu tüketin. Zencefil suyunu içemiyorsanız ince doğranmış zencefil ve limonu 250 ml suda kaynatıp 10 dakika demlendirin. İçine bir çay kaşığı bal ekleyerek ılık bir şekilde günde 2 ya da 3 kez tüketin.


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antibiyotik yerine geçen besinler gripten koruyan yiyecekler

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