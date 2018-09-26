Kara soğuklar kapımızı çalmaya hazırlanırken antibiyotik yerine geçen en etkili gıdalar

Ispanak

Yüksek besin yoğunluğuna sahip kış sebzelerinden biridir ıspanak. Antioksidan bakımından son derece zengindir, inflamatuar bileşenleri barındırır ve hücre hasarına karşı bizi korur. Şifasından faydalanmak için pişirerek tüketmek yerine çiğ bir şekilde yiyebilirsiniz. Özellikle nar ve zeytinyağı ile hazırlanan salatası vücudunuza kalkan olacak. Kışın bol bol tüketmeyi unutmayalım.

Soğan

Soğan, ciddi bir balgam sökürücüdür. Solunum yollarını uyararak balgamdan temizler. Doğal antibiyotik kaynağı soğan, sadece gribin çaresi olmakla kalmaz. Güçlü bir antioksidandır ve kolon kanseri tedavisinde yardımcı olduğu saptanmıştır. Bu faydalarının yanı sıra adet söktürücü özelliği vardır. Soğan zaten yemeklerin vazgeçilmezi ve farkında olmadan tüketilen bir besin ancak bu kış soğanın suyunu da bol bol tüketlelim.

Zerdeçal

Doğal bir antiseptik kaynağıdır. Zerdeçal yüzyıllar önce çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılmıştır. Antibiyotik kaynağı olan zerdeçal, yaraların enfekte olmasını önler. Yemeklerinize baharat olarak ekleyebilir ya da bir bardak ılık sütün içine karıştırabilirsiniz. Yani tüketimi son derece kolaydır. Soğuk algınlığından korumasının yanı sıra cilt lekelerine karşı da koruyucudur. Bunun için zerdeçallı maskeler deneyebilirsiniz.