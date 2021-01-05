Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Bursa-Mudanya yolundaki İrfaniye Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerinde (Sivrice Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon-Maçka yolunun 0-3. kilometrelerinde asfalt ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 20.00-08.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.
İspir-İkizdere yolunun 6-20, Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.