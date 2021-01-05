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Kara yollarında durum

ANKARA HABERLERİ  | 05.01.2021 08:13 | Son Güncelleme

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Mudanya yolundaki İrfaniye Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerinde (Sivrice Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-3. kilometrelerinde asfalt ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 20.00-08.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

İspir-İkizdere yolunun 6-20, Kumluca-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

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