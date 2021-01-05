Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Mudanya yolundaki İrfaniye Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde, Ankara-Niğde Otoyolu Bozkır Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.