Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde araç sayım kalibrasyonu ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Manisa-İzmir yönü 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak sürücüler dağ yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.