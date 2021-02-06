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Kara yollarında durum

06.02.2021 08:54 | Son Güncelleme:
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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun Karamürsel kent geçişinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Yalova yönünde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Manisa yolundaki Sabuncubeli Tüneli'nde araç sayım kalibrasyonu ve bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Manisa-İzmir yönü 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak sürücüler dağ yoluna yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 46-47. kilometrelerinde (Bafra şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 24. kilometresinde (Göltarla mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 83. kilometresinde Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nın (Batı Çevre Yolu başlangıcı) Hurma Mahallesi Konyaaltı Sahil yolu (Akdeniz Bulvarı) istikameti geliş-gidiş köprüleri ile Konyaaltı Sahil yolu Kemer istikameti köprü yaklaşımları genleşme derzleri onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Çankırı-Ankara yolunun 8-10. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 25-31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

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