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Kara yollarında durum

08.08.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları sebebiyle sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım her iki yönde ikişer şeritten sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17, Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık bölgesi Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde çelik ağlarla şev koruması yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize yolunun 19. kilometresindeki köprülerde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

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