'Karabiberim'in güzeli İknur Soydaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

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ÜNLÜLER  | 01.02.2019 10:52 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde oynayan ve o döneme damga vuran İlknur Soydaş yıllar sonra o klip ile ilgili samimi bir açıklama yaptı.

'Karabiberim'in güzeli İknur Soydaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

22 yıl önce Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' klibinde rol alan İlknur Soydaş, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Soydaş, merak edilenleri canlı yayında anlattı.

Serdar Ortaç'ı çok sevdiğini söyleyen İlknur Soydaş "Bodrum'da Serdar'ın eşiyle tanıştım. Ben Serdar'ı çok severim. 'Karabiber' klibinden para almadım. Sonra 2 klibinde daha oynadım, onlardan para aldım" dedi.

İlknur Soydaş canlı yayında anne olmak için tedavi gördüğünü de anlattı...

İşte o açıklama:

"Çocuk düşündük ama olmadı. Denemelerimiz oldu, tedavi gördük. 7 sene bayağı uzun bir zaman tedavi için... Şimdi ara verdim. Vücudum yoruldu artık. Kendimi toparlamam lazım. 3 tane ayrı doktorla devam ettim. Hayırlı evlat olsun diyorum artık. O yüzden beklemeye geçtim..."


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Anahtar Kelimeler:
İknur Soydaş Karabiberim Serdar Ortaç

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