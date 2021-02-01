Karabuğday çorbası nasıl yapılır? Nefis tarifi ile diyet yapanların vazgeçilmezi olacak

Karabuğday çorbası nasıl yapılır diye merak edenler için ilk olarak malzeme listesini sıralayalım. soğan, yumurta, limon suyu ve yoğurt ile harmanlanan karabuğday çorbası yapılırken içinde bulunan zeytinyağı sayesinde daha da lezzetlenir ve sağlıklı hale gelir.%24 yağ, %56 karbonhidrat ve %20 protein miktarı ile dikkat çeken karabuğday çorbasının tercih edilmesinin bir nedeni de düşük kalorisidir. Krema, un gibi unsuları içinde barındırmayan karabuğday çorbasının 1 porsiyonu 44 kaloriye denk gelir.

KARABUĞDAY ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 su bardağı karabuğday,

4 kaşık zeytinyağı,

1 adet soğan,

1/2 litre et ya da tavuk suyu,

1 su bardağı yoğurt,

1 adet yumurta,

Limon suyu,

Tuz.

YAPILIŞI:

Önce tencerenin altını açıyoruz, dört kaşık sıvı yağı tencereye döküyoruz.

Bir adet doğranmış soğanı yağa ekleyip pembeleşene kadar kavuruyoruz.

Karabuğdayı ekleyip soğanla birlikte bir süre daha kavurmaya devam ediyoruz.

Tatlandırmak için bir ölçü tuz ekliyoruz ve yine 1,5 litre tercihen et veya tavuk suyunu ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Tencerenin ateşini ayarlıyoruz, kapağını kapatıp bir süre hazır olana kadar bekliyoruz.

Çorba pişerken sosunu hazırlamak için yumurtayı bir kaba kırıyoruz. Ardından karıştırıyoruz.

Arkasından bir bardak yoğurdu kaba ekliyoruz.

Tatlandırmak ve ekşilik vermesi için limon suyu kullanıyoruz.

Sosumuz hazır, şimdi çorbamız piştiğinde üstüne ilave edeceğiz.

Çorbanın suyundan azar azar yoğurda ekliyoruz. Yoğurdu çorbanın sıcaklığına alıştırıyoruz.

Yoğurt gereken sıcaklığa ulaştıktan sonra dikkatli bir şekilde azar azar çorbaya ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. İlave ettikten sonra son bir kere karıştırıyoruz.

Karabuğday çorbası servise hazırdır. Afiyet olsun.

KARABUĞDAY ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Karabuğday çorbası hazırlarken, diğer tarafta hazırladığımız yoğurt sosunu çorbamıza eklediğimizde dikkatli olmalıyız.

Yoğurt oda sıcaklığında olmalıdır. Çorba sıcak olduğundan bu iki ısı farkını dengelemek için yoğurdu yavaş yavaş eklemeli, karıştırıp ısıyı dengelemeliyiz.

KARABUĞDAY ÇORBASININ FAYDALARI! BU KİŞİLER MUTLAKA TÜKETMELİ

Karabuğday glutensiz bir bakliyattır. Bu sebeple gluten alerjisi olan herkes için çok değerli bir besin maddesidir. Aynı zamanda vücudumuzdaki kan şekerini dengeler ve tokluk hissi uyandırır. Bu sebepten sağlıklı ve dengeli beslenmek için de bu programı uygulayanlar için önemli bir besin maddesidir.

Karabuğday kolesterol düşürülmesine de yardımcı olur ve kansızlığı giderir. Karaciğerin çalışmasına da yardımcı olur.



