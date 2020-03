Karabük Belediye Başkanı Vergili: "Birlikte dur diyebiliriz"

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, yeni tıp korona virüs (Kovid-19) nedeniyle belediye olarak aylar öncesinden önlem aldıklarını ve olası salgına karşı mücadelelerinin kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, belediye ve devlet kurumları olarak her türlü mücadeleyi sürdürdüklerini, vatandaşların birbirini koruyarak bu işin başarılacağını söyledi.

Terminal, otobüs durakları, otobüsler, okullar gibi yerlerde ellerinden gelen her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Vergili, "10 yıldan bu tarafa, özellikle de grip salgınlarının çıktıkları dönemlerde biz Karabük’te sürekli olarak bu önlemleri aldık. Farkındaysanız en yoğun döneminde dahi Karabük’te domuz gribi olmadı. Çünkü sürekli tedbirler alıyorduk. Şuanda belediye olarak hijyen üzerine yapmış olduğumuz uygulamaları bakanlıkta, valilikte ’yapılması gerekenler’ olarak yayınlamaya başladılar. Devletimizin ilgili birimleri gelişmeleri en iyi şekilde takip ediyor. Bu durum ile ilgili herkes mücadele vermeye kararlı. İnşallah bu virüsü ülke olarak en hafif şekilde atlatırız. Bu tarz salgınlar çok tehlikeli salgınlar. Geçmişte 1300’lü yıllardan 1600’lü yıllara kadar veba salgını dünyada çok etkili olmuş. O tarihteki kaynaklara göre 80 milyon ile 200 milyon arasında kişinin öldüğü söyleniyor. Bu veba salgının çıkış kaynağı da yine Çin olarak görünüyor.

Devletin belirlemiş olduğu kurallara mutlaka uymamız lazım. Bu salgın 3 ay, 5 ay veya 1 sene, er ya da geç bir yerde sonlanacak. Sabırlı olmamız lazım. Burada böylesine etkin uygulamalar varken dünyadan da kopmamız da mümkün değil. Bir şekilde çalışacağız. Biz belediye olarak her türlü şartlar altında mutlak suretle çalışmak mecburiyetindeyiz" dedi.

"Yapmamız gereken kendimizi korumak"

Vatandaşların ihtiyaçlarını gidereceklerini aktaran Vergili, şunları kaydetti:

"Arızaları gidereceğiz, çöpü toplayacağız, bizim personelimizin durması diye bir şey söz konusu değil. Şuanda her şey dursa bile sağlık personeli ve belediye personeli sonuna kadar çalışacak. ’Hastalık varmış, virüs varmış’ diye bizlerin bir yere kapanmaları söz konusu değil. Vatandaşlarımızın da bizleri koruması lazım. Personelimizle fazla yakın temasta bulunmaması lazım. Vatandaşa hizmeti bu personel taşıyacak, bu da çok önemli bir şey. Sağlık personelinin ve belediye personelinin durması diye bir şey söz konusu olamaz. Ne salgını olursa olsun, eksilsek bile onun yerini tamamlayacağız. Biz elimizden geldiği kadar çalışan personelimize hijyenik ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Biz birbirimizi koruyarak bu işi başarırız. İtalya bir hata yaptı ve bu işi durduramıyor. Şuanda ’Avrupa Birliği’ diye bir şey dahi kalmadı. Avrupa ülkeleri şuanda sınırlarını kapattı. İtalya’ya bile geçiş izni vermiyorlar. Ayrıca hiç bir tıbbi destekleri yok. Herkes başının çaresine bakmaya çalışıyor. Biz Türkiye olarak yalnız bir ülkeyiz, bize kimse el uzatmaz. Bizim Türk milleti olarak tek yapabileceğimiz, kendimizi korumak."

Mutlaka hastalığa yakalananların, hayatını kaybedenlerin olacağını ve insanların bunlara hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Vergili, "Tabi Karabük gibi vilayetler biraz daha şanslı. Çünkü dışarıdan geleceklerin sayısı bir hayli az. Böyle bir hastalık olsa dahi nokta atışı yapıp hepsine müdahale etme şansımız fazla. O bölgeyi bile izole altına almış olsanız bütün şehirlere yayılmasını engelleyebilirsiniz. İstanbul’da, Ankara’da Allah korusun bu işlerin mücadelesi gerçekten çok zor. Bu virüs doğanın yapısı ve Allah’ın takdiri. Ben bu virüsü yorumlamaya çalışıyorum, düşünüyorum. Baktığımda bir anda herkesi eşit ve çaresiz yaptı. Tabi kimse bu iş kader deyip de peşini bırakmayacak. Herkes kendi kaderini yine kendi çizecek. Bununla savaşacak, ilaçlar üretecek, izoleler olacak, herkes her türlü çareye başvuracak. Ama söylediğim gibi ilahi adalet tecelli etti. Şuanda zengin, fakir herkes aynı konuma geldi" diye konuştu.

"Devlet vatandaşını sahipsiz bırakmaz"

10 gün önce AVM’lere yardımcılarını yolladığını ve virüsle ilgili tedbir almaları konusunda uyarılarında bulunduğunu anlatan Vergili, ifadelerine yer verdi:

"İzim o gün yaptıklarımız bugün bir kural olarak geldi. Bu iyi bir şey, herkes ne gerekiyorsa yapıyor. Biz her şeyi devletten bekleyene kadar aklımıza bu konu ile ilgili neler geliyorsa yapmaya gayret etmemiz lazım. Devlet kurumlarımız, özellikle Vali Bey sürekli olarak toplantılar yapıyor, önlemler alıyor ve olaya çok duyarlı.

Devletler nasıl hastalarına sahip çıkıyorsa, ekonomik sıkıntı yaşayanlara da mutlaka sahip çıkar. Şuanda herkes kirasını, elektriğini düşünüyor, ben kendi şirketlerimde dahi sıkıntıdayım. İş yapmış olduğum firmalar ödeme yapamıyor. Ben yarın işçinin maaşını vereceğim. İnşallah bir şekilde çözülecek bu durum. Devlet vatandaşını sahipsiz bırakmaz. Şuanda hiç kimse karamsarlığa girmemesi lazım. Bu durum şuanda dünyada böyle."

Virüs vakasının daha ziyade 60 yaş üstü insanlarda gözüktüğüne de dikkat çeken Başka Vergili, Karabük nüfusunun ciddi bir kesiminin bu kategoride olduğuna vurgu yaparak uyarılarda bulundu. Başkan Vergili şöyle devam etti:

"Bu hastalığa Karabük’ün çok daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Karabük nüfusunun hemen hemen yüzde ellisi 60 yaş üstü. Bu yaş üstü kişiler risk grubunda. Bu yaştaki insanlar belirli bir süre sabretmeli. Bizim sularımız içinde klorür olduğu için hijyenik su. Belki filtrasyondan dolayı biraz sert olabilir ama sağlığa kesinlikle zararlı değil. Şuanda dünyada her şey normale dönüyor. Herkes birbirinin kıymetini anladı. Parası olan da bu virüse çare bulamıyor. Bundan sonra insanların birbirine çok daha saygılı, çok daha toleranslı, çok daha anlayışlı olması lazım. Bu da bize bir ders olur."

Fırsatçılara izin verilmeyecek

Virüs salgınını fırsata çevirmeye çalışacaklara belediye olarak asla izin vermeyeceklerini açıklayan Vergili, "Herhangi bir kimse fahiş fiyatla mal satıyorsa, bunu fırsatçılığa çeviriyorsa hemşehrilerimiz bize gerekli ihbarda bulunsun, ben gerekeni yaparım. Önümüzdeki günlerde bu krizin stresi büyüyebilir. Kolonyada olduğu gibi bazıları zorlukları fırsata çevirmeye çalışıyor olabilir, Karabük’te böyle bir fırsatçılık yapmaya çalışan olduğu zaman vatandaşımız bize bunu bildirsin. Biz ilgili kurumlarla beraber ne gerekiyorsa yaparız. Şuanda maske ile ilgili belediye olarak çözümlerimiz var. Karabük Belediyesi olarak değerlendirme yapacağız. Şuanda durum normal seyrinde gidiyor. Bana göre bu stres önümüzdeki bir iki hafta içerisinde artacak. Arttığı zaman biz bununla ilgili çözüm de buluruz. Ama biz Karabük’te ne yiyecekte, ne içecekte, ne de maskede vatandaşımızı sıkıntıya sokmayız. Ne gerekiyorsa ben yapacağım ve Karabük’te kesinlikle fırsatçılara taviz vermeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.