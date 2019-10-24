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Karabük'te 5 metre yükseklikten atlayan genç o anları atladı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 16:31 | Son Güncelleme

Karabük'te bilinmeyen bir nedenle 5 metre yükseklikten bir apartmanın boşluğuna atlayan ve yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Yıldız neden atladığını anlattı. Yıldız, "Tamamen spor amaçlı. Atamak için mesafeyi ölçtüm. Aşağıya betona atlamak istedim." dedi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sanat Tarihi birinci sınıf öğrencisi Yusuf Yıldız (23), dün akam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle bir sitenin boşluğuna koşarak atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayarak yaralanan Yıldız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Yıldız, neden atladığını anlattı.

"SPOR AMAÇLI ATLADIM"

Yusuf Yıldız, atlamasının sebebinin spor olduğunu söyledi. Bir sorunu ya da probleminin olmadığını ifade eden Yusuf Yıldız, "Tamamen spor amaçlı. Atladığım yerde ayağım kaydı düştüm. Spor amaçlı atladığım oluyor. Atamak için mesafeyi ölçtüm. Aşağıya betona atlamak istedim. Tehlikeli ama benim için normal, seviyesi normal ayağım kaydı düştüm. Düşünce yüzüm falan yere vurdu" diye konuştu.

O an hayatını kaybedebileceğini düşünmediğini anlatan Yıldız, "İyi bir tecrübe oldu. Ailem bilmiyor. Ben kendi halime yanmam da onlar duysa iyi olmaz. Yine iyiyim çok şükür. İşlerimi hallediyorum. Ayağımda biraz şiş var. Atladım kaydım, yan atladım ayağımın üzerine düştüm" dedi. "Atlarken biraz içi titriyor insanın" diyen Yıldız, "Bir daha da atlar mıyım bakacağız. Duruma bağlı" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük öğrenci

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kardeşim bir şey diyecem de birde üniversite öğrencisiymişsin altın semer misali Allah akıl fikir versin
aşını pişiren kadın,kitabına kafasını eğmiş çocuk fenalık yapmaya vakit bulamaz...
Allah akıl fikir versin :)
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