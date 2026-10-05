Xiaomi 18 Ultra neden iptal edildi? İşte cevabı ve telefonun planlanan özellikleri

Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi serisindeki Xiaomi 18 Ultra modelini iptal etmeye karar verdiği geçtiğimiz ağustos ayında iddia edilmişti. Şimdi ise sık sızıntı paylaşan Digital Chat Station (DCS), telefon için planlanan özellikleri ve iptal kararının arkasındaki olası nedeni paylaştı.

DCS’ye göre iptalin olası nedeni, telefonun fazla pahalı olacağının öngörülmesiydi. Telefonun oldukça yüksek bir satış fiyatına sahip olması beklenirken Xiaomi’nin, bu fiyat seviyesinde satışların yeterince güçlü olmayacağını düşündüğü öne sürülüyor.



Görsel: Xiaomi 17 Ultra

XIAOMI 18 ULTRA, ÜÇ ADET 200 MP KAMERAYLA GELEBİLİRDİ

İptal edilmemiş olsaydı Xiaomi 18 Ultra, dört kenarında yaklaşık 1 mm çerçevelere sahip düz bir ekranla gelecekti. Cihazda ayrıca bir benchmark testinde 5 milyonun üzerinde puan alabilecek amiral gemisi seviyesinde bir çipin kullanılması bekleniyordu.

DCS, çipin adını açıklamadı ve hangi benchmark testinden söz ettiğini belirtmedi. Yine de bunun Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 olabileceği tahmin ediliyor.

Telefonun en dikkat çekici bölümünün ise kamera sistemi olması bekleniyordu. İddiaya göre Xiaomi 18 Ultra’da üç adet 200 MP kamera bulunacaktı.

Ana kamerada 1/1,12 inç LOFIC sensör, ultra geniş açılı kamerada 1/1,56 inç sensör, periskop telefoto kamerada ise 1/1,28 inç LOFIC sensör kullanılacaktı. Telefoto kameranın ayrıca sürekli optik yakınlaştırma özelliğine sahip olması planlanıyordu.

Kamera sistemine multispektral bir lens ile manyetik bir harici lensin de eşlik edeceği belirtiliyor.

Diğer ayrıntılar arasında 0916 motor ve simetrik çift hoparlör sistemi bulunuyor. Paylaşılan bilgilere göre 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip yapılandırmanın fiyatı 9.999 yuan, yani yaklaşık 1.490 dolar olacaktı.



Görsel: Xiaomi 17 Ultra

XIAOMI 18 ULTRA NEDEN İPTAL EDİLDİ?

DCS’nin aktardığına göre Xiaomi, şirket içinde fiyatın fazla yüksek olduğuna ve satışların yeterince güçlü olmayacağına karar verdi. Bunun sonucunda Xiaomi 18 Ultra projesinin iptal edildiği öne sürülüyor.

Bu iddia daha önce ortaya çıkan bilgilerle de örtüşüyor. Önceki haberlerde, yükselen bellek maliyetlerinin Xiaomi’nin Ultra modelini rafa kaldırmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Aynı haberlerde Ultra adının, bileşen fiyatlarının dengelenmesinin beklendiği 2027 sonu veya 2028 başında Xiaomi 19 Ultra ile geri dönebileceği de öne sürülmüştü.

Kaynak: Gizmochina