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Karabük’te Gergedan böceği bulundu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 04.07.2019 18:03 | Son Güncelleme

Karabük’te dünyanın en güçlü ve nadir bulunan hayvan türlerinden olan gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

Beşbinevler Mahallesi’nde Adnan Akın isimli vatandaş, iş yerini açmaya çalıştığı sırada havuzun yanında gergedan böceğini fark etti.

Diğer böceklerden farklı olduğunu anlayan Akın, daha önce haberlerde de rastladığı böceğin gergedan böceği olduğunu anladı.

"BÜTÜN İNSANLARIN PEŞİNDEN KOŞTUĞU ZARARSIZ BİR BÖCEK"

Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceğinin internetten yaptığı araştırmada Tokat ve Mersin illerinde görüldüğünü belirten Adnan Akın, “Ondan sonra haber çıktı yüz bin dolar diye. Bütün insanların peşinden koştuğu zararsız bir böcek. Gerçekten de gergedana benziyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
oryctes nasicornis gergedan böceği Karabük

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