Karabük’te Gergedan böceği bulundu

Beşbinevler Mahallesi’nde Adnan Akın isimli vatandaş, iş yerini açmaya çalıştığı sırada havuzun yanında gergedan böceğini fark etti.
Diğer böceklerden farklı olduğunu anlayan Akın, daha önce haberlerde de rastladığı böceğin gergedan böceği olduğunu anladı.
"BÜTÜN İNSANLARIN PEŞİNDEN KOŞTUĞU ZARARSIZ BİR BÖCEK"
Kendi ağırlığının 850 katını taşıyabilen gergedan böceğinin internetten yaptığı araştırmada Tokat ve Mersin illerinde görüldüğünü belirten Adnan Akın, “Ondan sonra haber çıktı yüz bin dolar diye. Bütün insanların peşinden koştuğu zararsız bir böcek. Gerçekten de gergedana benziyor” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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