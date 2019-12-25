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  4. Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünün kapısı kırılınca talihsiz kadın böyle düştü

Karabük'te seyir halindeki halk otobüsünün kapısı kırılınca talihsiz kadın böyle düştü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Karabük’te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halde iken kırılan arka kapısından düşen yolcu ağır yaralandı. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 100. Yıl mahallesi 1001 nolu cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat Akkirpi (26) idaresindeki halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından koptu. Bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan Satiye Yılmaz (44) demir aksamının koparak kırılan kapıdan yola düşerek ağır yaralandı. Diğer yolcuların uyarısı sonucu duran otobüsten inen yolcu ve sürücü durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Medikar hastanesine kaldırılan yaralı bayanın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan yaşanan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan halk otobüsünün kırılan kapısından elinden poşetler bulunan bayanın yola düşmesi yer aldı. Yaşanan kaza sonrası otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük halk otobüsü Kapı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Otobüs ölmüş ölmüş gömmeyi unutmuşsunuz birde yolcu taşıyor.
adamlar para kazanmıyorki arabayı deyiştirsinler..hepsi böyle özelikle halk otobüsleri
O değilde kadının düştüğünü gördüğü halde yanından hızla geçen beyaz otomobilin sürücüsü tam bir kazma...
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