Google'dan gizlilik politikası değişikliği: Gmail ve Google Fotoğraflar verileri reklamları etkileyebilir

Android Authority tarafından fark edilen değişiklik, Google'ın Gmail, Drive ve Fotoğraflar verilerini kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmama taahhüdüne yeni bir istisna getiriyor.

Önceki politikada bu verilerin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmayacağı belirtilirken, 16 Ekim itibarıyla metne şu ifade eklendi:

"Bu hizmetlerden elde edilen verileri, kişiselleştirilmiş reklamları destekleyen diğer Google hizmetlerinin kullanımına sunmayı seçmediğiniz sürece."

Bu değişiklik, Google'ın Personal Intelligence (Kişisel Zeka) özelliği aracılığıyla Gmail, Drive veya Google Fotoğraflar'ı AI Mode ve diğer Google Arama araçlarına bağlayan kullanıcıları etkileyebilir.

Söz konusu özellik, bu araçların kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinerek daha iyi yanıtlar veya öneriler sunmasını sağlıyor. Ancak yeni politika kapsamında bu veriler, kullanıcılara gösterilen reklamların kişiselleştirilmesinde de kullanılabilecek.

REKLAMVERENLER GMAİL, DRİVE VE GOOGLE FOTOĞRAFLAR VERİLERİNE ERİŞEMİYOR

Reklamverenler, kullanıcıların Gmail, Drive veya Google Fotoğraflar verilerine ve adları ya da e-posta adresleri gibi kimliklerini belirleyebilecek bilgilere erişemiyor.

Google ayrıca ırk, cinsel yönelim, din veya sağlık gibi hassas kategorilere dayalı reklamlar göstermiyor.

GOOGLE'IN YENİ GİZLİLİK POLİTİKASI NE DİYOR?

Google'ın güncellenen gizlilik politikasında, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim elde etmek amacıyla bazı hizmetler arasında veri paylaşımına izin verebileceği belirtiliyor.

Politikada şu ifadeler yer alıyor:

"Size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla, Arama veya Gemini uygulamaları gibi belirli Google hizmetlerinin, Google Fotoğraflar ve Gmail ile Drive gibi Workspace uygulamaları dahil olmak üzere kullandığınız diğer Google hizmetlerindeki verilere erişmesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Bu erişim, verilere ulaşan hizmetin politikalarına ve ayarlarına tabidir. Örneğin Google Arama, erişmesine izin verdiğiniz verilerin bir kısmını reklamlar dahil olmak üzere içerikleri kişiselleştirmek için işleyebilir."

Politikanın devamında ise kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili şu açıklama yapılıyor:

"Ayarlarınıza bağlı olarak, ilgi alanlarınız, etkinlikleriniz veya Google hizmetlerinden elde edilen kişiselleştirilmiş içerikler temelinde size kişiselleştirilmiş reklamlar da gösterebiliriz."

Kişisel verilerinizin hedefli reklamlar için kullanılmasını önlemek istiyorsanız, Arama’nın Kişisel Zeka özelliklerinden hangi uygulamaların bağlantısını kesmek istediğinizi seçebilir veya Arama Hizmetleri Kişiselleştirme ayarları sayfası üzerinden Kişiselleştirilmiş Öneriler özelliğini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Kaynak: The Verge