Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Google'dan gizlilik politikası değişikliği: Gmail ve Google Fotoğraflar verileri reklamları etkileyebilir

Google, gizlilik politikasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme, kişiselleştirilmiş yapay zeka özelliklerini kullanan kişilerin Gmail, Google Drive ve Google Fotoğraflar verilerine dayalı hedefli reklamlarla karşılaşabileceği anlamına gelebilir.

Google'dan gizlilik politikası değişikliği: Gmail ve Google Fotoğraflar verileri reklamları etkileyebilir
Enes Çırtlık

Android Authority tarafından fark edilen değişiklik, Google'ın Gmail, Drive ve Fotoğraflar verilerini kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmama taahhüdüne yeni bir istisna getiriyor.

Önceki politikada bu verilerin kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanılmayacağı belirtilirken, 16 Ekim itibarıyla metne şu ifade eklendi:

"Bu hizmetlerden elde edilen verileri, kişiselleştirilmiş reklamları destekleyen diğer Google hizmetlerinin kullanımına sunmayı seçmediğiniz sürece."

Bu değişiklik, Google'ın Personal Intelligence (Kişisel Zeka) özelliği aracılığıyla Gmail, Drive veya Google Fotoğraflar'ı AI Mode ve diğer Google Arama araçlarına bağlayan kullanıcıları etkileyebilir.

Söz konusu özellik, bu araçların kullanıcılar hakkında daha fazla bilgi edinerek daha iyi yanıtlar veya öneriler sunmasını sağlıyor. Ancak yeni politika kapsamında bu veriler, kullanıcılara gösterilen reklamların kişiselleştirilmesinde de kullanılabilecek.

Google dan gizlilik politikası değişikliği: Gmail ve Google Fotoğraflar verileri reklamları etkileyebilir 1

REKLAMVERENLER GMAİL, DRİVE VE GOOGLE FOTOĞRAFLAR VERİLERİNE ERİŞEMİYOR

Reklamverenler, kullanıcıların Gmail, Drive veya Google Fotoğraflar verilerine ve adları ya da e-posta adresleri gibi kimliklerini belirleyebilecek bilgilere erişemiyor.

Google ayrıca ırk, cinsel yönelim, din veya sağlık gibi hassas kategorilere dayalı reklamlar göstermiyor.

GOOGLE'IN YENİ GİZLİLİK POLİTİKASI NE DİYOR?

Google'ın güncellenen gizlilik politikasında, kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir deneyim elde etmek amacıyla bazı hizmetler arasında veri paylaşımına izin verebileceği belirtiliyor.

Politikada şu ifadeler yer alıyor:

"Size daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla, Arama veya Gemini uygulamaları gibi belirli Google hizmetlerinin, Google Fotoğraflar ve Gmail ile Drive gibi Workspace uygulamaları dahil olmak üzere kullandığınız diğer Google hizmetlerindeki verilere erişmesine izin vermeyi seçebilirsiniz. Bu erişim, verilere ulaşan hizmetin politikalarına ve ayarlarına tabidir. Örneğin Google Arama, erişmesine izin verdiğiniz verilerin bir kısmını reklamlar dahil olmak üzere içerikleri kişiselleştirmek için işleyebilir."

Google dan gizlilik politikası değişikliği: Gmail ve Google Fotoğraflar verileri reklamları etkileyebilir 2

Politikanın devamında ise kişiselleştirilmiş reklamlarla ilgili şu açıklama yapılıyor:

"Ayarlarınıza bağlı olarak, ilgi alanlarınız, etkinlikleriniz veya Google hizmetlerinden elde edilen kişiselleştirilmiş içerikler temelinde size kişiselleştirilmiş reklamlar da gösterebiliriz."

Kişisel verilerinizin hedefli reklamlar için kullanılmasını önlemek istiyorsanız, Arama’nın Kişisel Zeka özelliklerinden hangi uygulamaların bağlantısını kesmek istediğinizi seçebilir veya Arama Hizmetleri Kişiselleştirme ayarları sayfası üzerinden Kişiselleştirilmiş Öneriler özelliğini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Kaynak: The Verge

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edirne'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü!Edirne'de görenleri şaşkına çeviren manzara: Deniz ciğeri görüldü!
Merakla beklenen telefonun özellikleri sızdırıldı!Merakla beklenen telefonun özellikleri sızdırıldı!

Anahtar Kelimeler:
Google gmail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

12 yıllık evliliğini bitirmişti! Genç aşkıyla sessiz sedasız evlendi

İkinci el araçta sert fren: Günde 5 bin kişi gelirken 100'e düştü

İkinci el araçta sert fren: Günde 5 bin kişi gelirken 100'e düştü

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.