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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

19.03.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük'te kaldırıma çarpan otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

S.D. idaresindeki 67 DS 985 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda kaldırıma çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobilden çıkarılan sürücü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Bu arada, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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