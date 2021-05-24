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Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

24.05.2021 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

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Karabük'te ehliyetsiz ve alkollü sürücünün yaptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat G. yönetimindeki 78 SK 836 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Antepoğlu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında geri geri gelip tel örgüyü yıkarak yol kenarındaki kaldırımda asılı kaldı.

Kazada, sürücü Ferhat G. ve otomobilde bulunan Ferhat M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ehliyeti olmadığı ve 2.,61 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan kazaya karışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karabük

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