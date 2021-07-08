Karabük'te sağanak etkili oldu

Karabük'te etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İl merkezindeki Antepoğlu Oto Sanayi Sitesi ve Eflani ilçesinde bazı tarım arazilerini su bastı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine, otobüs duraklarına ve çatı altlarına sığındı.

Yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.



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