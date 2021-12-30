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Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

30.12.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Karabük'te meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ovacık ilçesinden Karabük'e gelen Safiye Y. (32) yönetimindeki 34 ET 5531 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve annesi Aysel B. (53) araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük-Yenice kara yolunda ise Melih A. (25) yönetimindeki otomobil Bolkuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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trafik kazası Karabük

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