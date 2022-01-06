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Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

06.01.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'teki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Karabük'te otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.İ'nin kullandığı 37 SP 676 plakalı motosiklet ile R.E. yönetimindeki 78 AAJ 878 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü köyü kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet devrilerek sürüklendi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Karabük

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Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Büşra Eczanesi
Besbinevler
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