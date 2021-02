Karabulut’tan engelsiz eğitim, engelsiz üniversite hedefi

“Taşın altına elimizi koyacağız” Hayatın her alanında Mobbing’in olumsuz etkilerinin olduğunu ve çalışma hayatında da buna sık sık karşı karşıya kalındığını belirten Karabulut, “Çalışma hayatı, insan yaşamının ana merkezidir. En çok zaman geçirilen, emek verilen ve geçim kaynağı alanıdır. Bu alan için yolda duran en önemli taşlardan biri, iş yaşamında karşılaştığımız; baskılar, ötekileştirmeler, yok saymalardır. Hayatın her alanında Mobbing’e karşı göz yummayarak taşın altına elimizi koyacağız” şeklinde konuştu. Rektör Karabulut konuşmalarına şu şekilde devam etti: “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin öncelikli hedefi; şehrimizle, bölgemizle ve yaşadığımız toplumla bütünleşmek, topluma her anlamda hizmet etmektir. Üniversitemiz duvarları olmayan günümüz dünyasının gerçeği olan 5. nesil bir üniversitedir. MTÜ olarak ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar ile evrensel gerçekler doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirmek ve öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek öncelikli sorumluluğumuzdur.”

Aylar’dan şehit yakınlarının önemi vurgusu

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar da, “Bu ülkeye bedel ödeyen, evlatlarını şehit veren kahraman şehitlerimizin kıymetli emanetleri, ülkemizin refahı, al sancaklı bayrağımızın dalgalanması, şehitlerimizin bize emaneti olan bu kutsal vatanımız için, uzuvlarını bu kutsal topraklara bırakan kahraman gazi arkadaşlarım, dava kardeşlerim. Öncelikle sizlere hoş geldiniz sefa getirdiniz diyorum. Sayın Rektör hocam, bizim de vakfımızın kurucu üyesi olan, şehitlik ve gazilik deyince gözünden bir damla yaş akacak kadar hassas olan hocama da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

TÜGŞAV Genel Başkanı Aylar, “Bazen televizyonlarda seyrediyoruz; Şehitlerimiz var, on tane yaralımız var, on saniye, bir dakika ve geçiyor, şehitlerimizi toprağa defnediyoruz. Bizim başımızın tacıdır yaralı aileleri. Bu vatanda, bu toprakta yaşayan herkes ama herkes, gazi ve şehit dediği zaman bu vatana borçlu olduğunu, bu bayrağa borçlu olduğunu bilmeli. Adım attığımız, vatan dediğimiz bu toprakları vatan yapan bu kahramanlar ve bu yiğitlerdir. Kahramanlarımızı ve yiğitlerimizi her an saygıyla anmak zorundayız. Bu ülkenin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

Ülke yönetiminin, akademisyenlerin, gazi ve şehit denildiğinde onurun en yükseğini, mertebenin en kıymetlisini her zaman Gazi ve Şehit yakınlarına verdiğini belirten Aylar, “Ben 1996’da yaralandım. Bugün 2021. Eski ile yeniyi çok iyi kıyaslayabiliyoruz. Devletimizin en tepesi, devlet başkanımızın gazi ve şehitlerimize verdiği kıymetten biz memnunuz. Üniversitelerimizde vatanını milletini seven gençlerimizin yetişmesini istiyoruz. Üniversitelerimizde şehit ve gazinin ne olduğunun anlatılmasını istiyoruz. Yaşadığı topraklarda kimlerin nasıl bir bedel ödediğinin anlatılmasını istiyoruz” dedi.

Aylar, “Bu ülkeye bedel ödeyen kahraman şehit ve gazi aileleri olarak söylüyorum. Bu ülkenin tapusu şehit ve gazilerindir diyor sayın cumhurbaşkanımız. Bu ülkeye herkesin ama herkesin sahip çıkması gerekiyor. Üniversitelerde anarşi istemiyoruz, teröre destek veren akademisyen istemiyoruz. Vatanını milletini seven gençlerin yetiştiği, hocaların olduğu üniversiteler istiyoruz.” dedi ve “Şehit evladı demek o yüzüne bakmaya kıyamadığımız evlatlarımız demektir. Allah tüm şehitlerimizden ve gazilerimizden razı olsun. Biz bu ülkeden, bu devletten razıyız. Bu bedeli öderken de hiçbir karşılık beklemedik ve beklemiyoruz. Yeter ki ülkemiz milletimiz bayrağımız şanıyla dalgalansın, milletimiz barışla yaşasın, bu ülke hep daim olsun, devletimiz var olsun ” şeklinde konuştu.