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Karaburun Belediye Başkanı’ndan "ikinci maaş" açıklaması

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesi Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "kendisine ikinci maaş bağladı" ve "kendisini müdür atadı" haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Karaburun Belediye Başkanı’ndan "ikinci maaş" açıklaması

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, "Son üç gündür bazı basın-yayın organlarında şahsımla ilgili yayınlanan ’kendisine ikinci maaş bağladı, ’kendisini müdür atadı’ ve benzeri başlıklı haber ve yorumlarla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmayı zorunluluk sayıyorum. 30 Mart 2018 tarihinde kurulan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 4 Nisan 2018 tarih ve 9551 numaralı sayısında tüm kuruluş süreçleri yayınlanan, hisselerinin tümü Karaburun Belediyesine ait olan Karaburun Belediyesi Personel Limited Şirketine ’müdür’ olarak atanmam, şirket faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için tamamıyla kanuni bir zorunluluktan kaynaklanmıştır" dedi.

"KHK’YA DAYANARAK KURULMUŞTUR"

Taşeron işçilerin kadroya alınmasını öngören 27 Aralık 2017 tarih ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idarelerde çalışan alt işveren işçilerinin belediye şirketlerinde istihdam edilmesini öngördüğünü belirten Erdoğan, "Karaburun Belediyesine bağlı Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti. bu KHK’ya dayanarak kurulmuştur. Karaburun Belediye Meclisinin 12 Nisan 2019 tarihinde yaptığı toplantıda 5 yıl süre ile adı geçen şirketin müdürü olarak atanmam ’oy çokluğu’ ile karar altına alınmış; yine Karaburun Belediye Meclisinin 10 Haziran 2019 tarihli meclis kararında adı geçen şirketin ’müdürü’ olarak 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere tarafıma 7 bin 500 TL/ay huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Bu karar, şeffaf yönetim anlayışımız gereği belediyemizin internet sitesinde ’meclis kararları’ bölümünde aynı gün açıkça ilan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞ OLARAK YATIRDIM"

31 Mart tarihinde yapılan yerel yönetim seçimleri kampanya sürecinde ve seçildikten itibaren belediyelerin tüm iş ve işlemlerinin yurttaşların ve ilgili tüm kurumların denetimine açık şekilde yönetilmesi hususunu hem bir siyasetçi hem de bir hukukçu olarak sürekli vurguladığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aldığımız tüm meclis kararlarımızı internet sitemizde yayınlayarak hemşehrilerimizle paylaştık ve bu ilkemize uygun hareket ettik. Her icraatımızda bize iletilen tüm olumlu ve olumsuz geri bildirimleri önemsiyor, kendimizi sürekli sorgulayan ve sorgulanmaya hazır tutan bir yönetim modeli benimsiyoruz. Bu çerçevede adı geçen şirkette KHK, kanun ve Yüksek Mahkeme kararlarına aykırı olmamasına rağmen basında ve kamuoyunda rahatsızlık ve hassasiyete neden olan ’huzur hakkı’ işlemini tamamen kendi özgür irademle sonlandırma kararı aldım. Şirket tarafından hesabıma bir kez ödenen ’huzur hakkı’ meblağının tamamını ilçemizde eğitim veren Karaburun Ortaokulu Okul Aile Birliğinin hesabına ’bağış’ olarak yatırdım."

"BAĞIŞLAMALARINI ÖNERİYORUM"

Belediyenin ilk meclis toplantısında bahsedilen meclis kararını ortadan kaldıran yeni bir meclis kararı alınması için iradesini ortaya koyacağını, alınacak kararı da kurumsal web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağını dile getiren Erdoğan, "Yaşadığımız bu olaylar neticesinde halkımızın bu konulardaki duyarlılıklarını ve tepkilerini görmüş olmam sebebi ile tüm kamuoyumuza, ayrım gözetmeksizin tüm siyasi partilerimize, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize açık bir çağrıda bulunmak istiyorum; belediyelerimizin hâkim ortak ya da hissedar oldukları iktisadi teşebbüslerde görev alan yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin yasal maaşları haricinde huzur hakkı almamalarını, ’huzur hakkı’ ve benzeri ad altında alınan ücretleri ise görev yaptıkları beldelerdeki sosyal sorumluluk amaçlı projelerde kullanılmak üzere bağışlamalarını öneriyorum. Siyasette her zaman öncü olan İzmir’de ve ilçemizde yaşanan bu gelişmenin ülkemize örnek olabilecek sonuçlar doğurmasını gönülden diliyorum. Tüm yurttaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan maaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
bildigim kadariyla chp li bir baskan. boyle bir olay akp icin olsa veya iddia edilmis olsa akp liyi linc ederlerdi. ama chp den olunca ses yok. akp yapinca kotu, chp yapinca aman ses cikarmayalim. kendini partisini elestirmeyen ve bu habere duyarsiz kalan chp liler, kendilerine chp liyim, ataturkcuyum vs. demesin.
Ee kimi 2 trilyon luk fatura ödetir kimi çifte maaş bağlatır biride çıkar vermeseydiniz bu yetkiyi siz verirseniz bizde kullanırız der ye kürküm ye misali
he he bizde yedik başkan allah aşkına süslü süslü kelimeler kullanarak, hukiki terimlerin ardına sığınma.
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