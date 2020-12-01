Karaca mağarası nerede? Karaca Mağarası'na ilgi büyük! Karaca Mağarası'na nasıl gidilir?

15 milyon yıl içinde damla damla her bir yapısı belirmiş, sarkıtlar dikitler damlataşı havuzlar oluşmuş Karaca Mağarasında. Burası doğanın sanat eseri adeta. 3 boyutlu bir tablonun içinde, nereye bakacağını şaşırıyor insan. Hayal gücüyle her bir şekli nesnelere, canlılara benzetmek serbest. Gümüşhane gezilecek yerler listesinde en sevdiğiniz yer olmaya aday Karaca Mağarası. Mağara girişinde dinlenebileceğiniz ve bir şeyler içebileceğiniz bir kafeterya, hediyelik eşyalar satan standlar var. Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; bir gün mutlaka bu mağarayı görün.
Doğa, burayı yapmak için yüzyıllar boyunca uğraş vermiş. Muhteşem bir işçilikle çalıştığı ve oluşturduğu eserini de bize sunmuş. Mağaranın oluşumu yaklaşık 15 milyon yılı bulmuş. Sızan kireçli sular, tavandan yavaş yavaş sızarken içindeki kirecin bir kısmı çökelip sarkıtları oluşturmuş. Suyun damladığı yerde kalan kirecin birikmesiyle de dikitler oluşmuş. Sarkıt ve dikitler zamanla birleşerek sütun biçimini almış.
Asıl ilginç olan mağaradaki oluşumun halen devam ediyor oluşu; her 12 yılda bir sarkıt ve dikitler 1 cm uzuyormuş. Yaz-kış mağaranın içinde hava sıcaklığı 15 derece. Karaca Mağarası’nın havasının astım hastalarına iyi geldiği de rivayet ediliyor.
Ülkemizde birçok yerle ilgili bir hikaye bir rivayet vardır. Karaca Mağarası da bundan eksik kalmamış. :) Mağaranın hikayesi birbirini deli gibi seven, bir türlü kavuşamayan iki gencin aşk hikayesi. Kavuşamama nedenleri ise birinin Müslüman, diğerinin Hristiyan olmasıymış. Bu iki aşık sadece onların bildiği bu mağarada gizlice buluşuyorlarmış. Onlar mağarayı saklı tutmuş, mağara da onların aşkını. Aileleri evlenmelerine karşı çıkmış ve bunun üzerine iki genç, kavuşamayan bütün sevgililer için kendilerini feda etmiş. İki gencin aşkına sadece bir çoban köpeği tanık olmuş ve bu aşka tanık olan köpek de hiç geri dönmemiş. Bu hikayeye istinaden de mağaranın kara sevdaya istinaden ‘Karaca’ ismini aldığı rivayet ediliyor.
Acıklı hikayeden sonra gel gelelim asıl keşfine... Bilimsel olarak Jeoloji Mühendisi Şükrü Eroz’ün 1990 yılında yapmış olduğu çalışmalar ile popüler olmuş Karaca Mağarası ve 1996 yılında turizme açılmış. İyi ki burayı turizme kazandırmışlar. Ne de iyi etmiş, bu doğa şaheserini bize tanıtmışlar.
Karaca Mağarası’nın giriş ücreti 10 TL. İndirimli bilet ücreti 5 TL. Müze kart burada geçerli değil. Ayrıca yılın her dönemi açık olmuyor. 15 Kasım ve 15 Nisan arası kapalı. Bu yıl 30 Kasım itibariyle kapandı. Gitmeden önce (0456) 626 50 70 bu numaradan kesinlikle bilgi alabilirsiniz.
Karaca Mağarası Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli Köyü sınırlarında bulunuyor. Yolu biraz virajlı ama asfalt yol. Araç park yeri mevcut. Konumu için buraya tıklayabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum