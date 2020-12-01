Karaca mağarası nerede? Karaca Mağarası'na ilgi büyük! Karaca Mağarası'na nasıl gidilir?

15 milyon yıl içinde damla damla her bir yapısı belirmiş, sarkıtlar dikitler damlataşı havuzlar oluşmuş Karaca Mağarasında. Burası doğanın sanat eseri adeta. 3 boyutlu bir tablonun içinde, nereye bakacağını şaşırıyor insan. Hayal gücüyle her bir şekli nesnelere, canlılara benzetmek serbest. Gümüşhane gezilecek yerler listesinde en sevdiğiniz yer olmaya aday Karaca Mağarası. Mağara girişinde dinlenebileceğiniz ve bir şeyler içebileceğiniz bir kafeterya, hediyelik eşyalar satan standlar var. Sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim; bir gün mutlaka bu mağarayı görün.

KARACA MAĞARASI OLUŞUMU

Doğa, burayı yapmak için yüzyıllar boyunca uğraş vermiş. Muhteşem bir işçilikle çalıştığı ve oluşturduğu eserini de bize sunmuş. Mağaranın oluşumu yaklaşık 15 milyon yılı bulmuş. Sızan kireçli sular, tavandan yavaş yavaş sızarken içindeki kirecin bir kısmı çökelip sarkıtları oluşturmuş. Suyun damladığı yerde kalan kirecin birikmesiyle de dikitler oluşmuş. Sarkıt ve dikitler zamanla birleşerek sütun biçimini almış.

Asıl ilginç olan mağaradaki oluşumun halen devam ediyor oluşu; her 12 yılda bir sarkıt ve dikitler 1 cm uzuyormuş. Yaz-kış mağaranın içinde hava sıcaklığı 15 derece. Karaca Mağarası’nın havasının astım hastalarına iyi geldiği de rivayet ediliyor.