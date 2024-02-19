Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan olay paylaşım! "Şantaj yaptığını..."

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya son günlerde Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay son paylaşımıyla gündem oldu.

Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyada övgü dolu mesajlar almasından sonra Aslanpay şu paylaşımda bulundu:



"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir. Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor."







