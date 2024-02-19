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Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan olay paylaşım! "Şantaj yaptığını..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.02.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil olacağı iddia edilen Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay sosyal medyayı sallayan bir paylaşımda bulundu.

Karacakaya'nın eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'dan olay paylaşım! "Şantaj yaptığını..."

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerinde olduğu Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya son günlerde Survivor kadrosuna dahil olacağı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü söyleyen Ayşe Aslanpay son paylaşımıyla gündem oldu.

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Batuhan Karacakaya'nın sosyal medyada övgü dolu mesajlar almasından sonra Aslanpay şu paylaşımda bulundu:

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"Batuhan Karacakaya bir şiddet failidir. Ve bunu ilk mahkemede de kabul etmiştir. Kariyerini riske atmamak için bana şantaj yaptığını mahkemede açıklamıştır. Bu yüzden 3 yılla yargılanıyor."


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