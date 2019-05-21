Enginar, özellikle Akdeniz diyetinin vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alıyor ve pazar tezgahlarında tanesi 4-5 liradan satılıyor. Özellikle "karaciğer dostu" olmasıyla ilkbaharda bolca yenmesi önerilen enginar, birçok kişi tarafından bu dönemlerde kış aylarında da tüketilmek üzere dolaplara konuluyor.

Prof. Dr. Ömer Utku Çopur, enginarın "asteraceae" familyasına ait Akdeniz orijinli, iyi lezzet, tat, koku gibi özelliklere sahip ve besin bileşenleri açısından zengin bir sebze türü olduğunu söyledi.

Çopur, enginarın gıda ve ilaç olarak kullanımının, MÖ 300'lü yıllara dayandığını belirterek söz konusu sebzenin, gıda olarak tüketilmesinde genellikle baş kısmının merkezinde bulunan "kapitula" ya da "enginar kalbi" olarak adlandırılan tabla şeklindeki kısmının tercih edildiğini dile getirdi.

Enginarın karaciğer dostu ve yağ azaltıcı özelliğe sahip olduğunun altını çizen Çopur, şöyle konuştu:

"Yapılan araştırmalarla dünyada en yüksek antioksidan kapasitesine sahip 50 bitki arasında 17'nci sırada yer aldığı belirlenmiştir. Enginarın hemen hemen tüm kısımları kullanılmaktadır. Özellikle tabla kısmının yemeklik olarak kullanımının dışında, yaprakları ilaç endüstrisinde ticari ekstraktların üretiminde kullanılıyor. Kök ve çiçek kısımları, fonksiyonel gıdalarda probiyotik olarak kullanılan inülinin elde edilmesi amacıyla tüketiliyor. Enginarın hem çiçeklerinin hem de yapraklarının sahip olduğu özelliklerinin, yüksek orandaki fenolik bileşikler ve inülin içeren özel kimyasal bileşimleri ile bağlantılı olduğu belirlenmiştir."