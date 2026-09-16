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Karada başlıyor, Akdeniz'e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk

Antalya'nın simge doğal güzelliklerinden Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada, tekne ve bot turları suların altına kadar ilerledi. Şelalenin güçlü akıntısıyla oluşan köpüklü sulara yaklaşan botlardaki turistler, yoğun su serpintisi altında adrenalin yaşadı.

Karada başlıyor, Akdeniz'e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk

Muratpaşa ilçesinde bulunan Düden Şelalesi, falezlerden Akdeniz'e dökülen suyuyla kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Şelaleyi denizden görmek isteyen turistler, tekne ve bot turlarıyla bölgeyi ziyaret ediyor.

Karada başlıyor, Akdeniz e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk 1

Şelalenin denize döküldüğü noktaya yaklaşan tekneler, suyun oluşturduğu yoğun serpinti ve köpüklü akıntıyla karşılaşıyor. Turistleri taşıyan botlardan bazıları, şelalenin hemen önündeki hareketli sularda ilerlerken görüntülendi. Botta bulunan turistlerin, üzerlerine ulaşan su serpintisiyle ıslandığı görüldü.

Karada başlıyor, Akdeniz e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk 2

ŞELALE NOKTASINDA TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

Şelalenin döküldüğü noktaya yakın mesafede ilerleyen diğer botlar da suyun etkisinin yoğun hissedildiği bölgede görüntülendi.

Karada başlıyor, Akdeniz e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk 3

Turistlerin can yelekleriyle bulunduğu botlardan biri, şelalenin önündeki köpüklü suda ilerlerken, kayalıkların arasından dökülen suyun oluşturduğu serpinti botun çevresini kapladı. Turistler bir yandan adrenalin yaşarken, bir yandan da bölgede tehlikeli görüntüler oluştu.

Karada başlıyor, Akdeniz e dökülüyor! Dünyanın en nadir doğa olayında tehlikeli yolculuk 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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antalya Düden Gölü Akdeniz turist şelale bot tekne
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