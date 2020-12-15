Karadağ ya da Montenegro nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç, parası, dini, dili, başkenti nedir?

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Karadağ, gelişen bir macera turizmi endüstrisine sahip olduğundan, kano ve dağcılık gibi aktiviteler için de mükemmel bir ülke. Peki, Karadağ'ı ne kadar tanıyoruz? Karadağ'da hangi dil konuşulur? Para birimi olarak ne kullanılır? Bu küçük ve güzel ülke ile ilgili bilinmeyen ve merak edilenleri sizin için derledik. İşte detaylar! Karadağ Nerede? Tatil planı yapanlar "Karadağ nerede?, Montenegro nerede?" gibi aramaları sıklıkla yapıyor. Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda, Hırvatistan'ın yanında ve İtalya'nın karşısında yer alan küçük bir ülke. Sınırlarını Adriyatik Denizi, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk oluşturuyor. Peki, Karadağ'ı ziyaret etmek için ne yapılmalıdır? Türkiye ile Karadağ arasında vize muafiyeti anlaşması bulunduğundan 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat gerçekleştirilebilir. Ancak yine de akla takılan her soru için büyükelçilikten bilgi almak en iyi seçenek olacaktır. Karadağ Büyükelçiliği nerede diye sorarsanız da şöyle söyleyelim, Karadağ Büyükelçiliği Ankara'da.

Karadağ Başkenti Neresidir? Karadağ Resmi Dili Nedir? Karadağ'ın başkenti Podgorica. Dağlık bir bölge olan Karadağ'ın genelinin aksine Podgorica; Ribnica ve Morača nehirlerinin birleştiği noktada, düz bir bölgede yer alır. Karadağca, ülkede kullanılan resmi dildir. Karadağ Bayrağı Nasıldır? Karadağ bayrağı, ortasında bir amblem ve altın rengi bir sınırla çevrili kırmızı bir arka plandan oluşur. Bayrakta kullanılan renkler mavi, yeşil, kırmızı, sarıdır. Bayrak 2004 yılında kabul edilmiştir. Karadağ Nüfusu Kaçtır? Karadağ'ın mevcut nüfusu, Aralık 2020 verilerine göre, 628.100. Karadağ nüfusunun büyük çoğunluğu Slav kökenli. Arnavutlar da nüfusun hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Ülkede aynı zamanda küçük bir Roman azınlığı da var. Karadağ Dini İnancı Nedir? 2011 nüfus sayımında yapılan araştırmada ülkede yaşayanların dini inanç oranları şu şekilde belirlenmiştir: % 72 Ortodoks

% 19.1 Müslüman

% 3.4 Roma Katoliği

% 1.2 Ateist

% 2.6 Dinini belirtmedi

% 1 Diğer Önceden yapılan araştırmalar, etnik köken ve din arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Karadağlılar ve Sırplar ağırlıklı olarak Ortodoksluk, Arnavutlar İslam veya Katoliklik ve Hırvatlar Katolik Kilisesi ile ilişkili. Karadağ Para Birimi Nedir? Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve AB ile resmi bir parasal anlaşması bulunmayan bir ülke. 2002 yılında tek taraflı olarak avroyu fiili yerel para birimi olarak kabul etmiştir. 2002'den beri Karadağ para birimi sadece avro. Başka bir para birimi ile ödeme yapılmaz.