Karadağ ya da Montenegro nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç, parası, dini, dili, başkenti nedir?

Güneydoğu Avrupa'da yer alan Karadağ, gelişen bir macera turizmi endüstrisine sahip olduğundan, kano ve dağcılık gibi aktiviteler için de mükemmel bir ülke. Peki, Karadağ'ı ne kadar tanıyoruz? Karadağ'da hangi dil konuşulur? Para birimi olarak ne kullanılır? Bu küçük ve güzel ülke ile ilgili bilinmeyen ve merak edilenleri sizin için derledik. İşte detaylar!
Tatil planı yapanlar "Karadağ nerede?, Montenegro nerede?" gibi aramaları sıklıkla yapıyor. Karadağ, Avrupa'nın güneydoğusunda, Hırvatistan'ın yanında ve İtalya'nın karşısında yer alan küçük bir ülke. Sınırlarını Adriyatik Denizi, Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Kosova ve Arnavutluk oluşturuyor.
Peki, Karadağ'ı ziyaret etmek için ne yapılmalıdır? Türkiye ile Karadağ arasında vize muafiyeti anlaşması bulunduğundan 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz seyahat gerçekleştirilebilir. Ancak yine de akla takılan her soru için büyükelçilikten bilgi almak en iyi seçenek olacaktır. Karadağ Büyükelçiliği nerede diye sorarsanız da şöyle söyleyelim, Karadağ Büyükelçiliği Ankara'da.
Karadağ'ın başkenti Podgorica. Dağlık bir bölge olan Karadağ'ın genelinin aksine Podgorica; Ribnica ve Morača nehirlerinin birleştiği noktada, düz bir bölgede yer alır. Karadağca, ülkede kullanılan resmi dildir.
Karadağ bayrağı, ortasında bir amblem ve altın rengi bir sınırla çevrili kırmızı bir arka plandan oluşur. Bayrakta kullanılan renkler mavi, yeşil, kırmızı, sarıdır. Bayrak 2004 yılında kabul edilmiştir.
Karadağ'ın mevcut nüfusu, Aralık 2020 verilerine göre, 628.100. Karadağ nüfusunun büyük çoğunluğu Slav kökenli. Arnavutlar da nüfusun hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Ülkede aynı zamanda küçük bir Roman azınlığı da var.
2011 nüfus sayımında yapılan araştırmada ülkede yaşayanların dini inanç oranları şu şekilde belirlenmiştir:
Önceden yapılan araştırmalar, etnik köken ve din arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösteriyor. Karadağlılar ve Sırplar ağırlıklı olarak Ortodoksluk, Arnavutlar İslam veya Katoliklik ve Hırvatlar Katolik Kilisesi ile ilişkili.
Karadağ, Güneydoğu Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi olmayan ve AB ile resmi bir parasal anlaşması bulunmayan bir ülke. 2002 yılında tek taraflı olarak avroyu fiili yerel para birimi olarak kabul etmiştir. 2002'den beri Karadağ para birimi sadece avro. Başka bir para birimi ile ödeme yapılmaz.
Kotor
Ülkenin en popüler destinasyonu Karadağ Kotor'u ziyaret etmeden bir Karadağ gezisi düşünülemez bile. Adriyatik kıyısındaki en iyi korunmuş Orta Çağ şehirlerinden biri olarak kabul edilen Kotor, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır. Adriyatik'teki en büyüleyici surlarla çevrili şehirler arasındadır.
Orta Çağ Roma kiliseleri, Venedik sarayları ve yükselen Bizans kuleleri, yüzyıllar boyunca Kotor'u işgal eden birçok farklı imparatorluğun mirasını gözler önüne seriyor. Kotor'u çevreleyen efsaneler ve masallar sizi büyüleyecek, evlerin güzelliği ve çamaşırlarla kaplı dar sokaklar fotoğraf makinenizi elinizden bırakamamanıza sebep olacak.
Budva
"Karadağ'ın Miami'si" olarak da bilinen Budva'yı duymuş olmalısınız. Kotor'un daha turistik bir versiyonu olan Budva, Karadağ'da en çok ziyaret edilen ve yaz aylarında popüler olan bir liman şehri.
Karadağ kıyı şeridinin merkez noktasında yer alan Budva, çok sayıda plaja ve birçok önemli kültür kurumuna sahip. Şehrin canlı gece hayatı Karadağ Budva'yı ziyaret edilecek en popüler yer haline getirmiştir. Eğlence mekanlarının yanı sıra tarihi olarak da zengin olan Budva'nın turistik mekanları arasında; Orta Çağ'ın Venedik yönetimi döneminden kalma eski şehir surları ve kaleler de bulunmakta. Farklı Akdeniz kültürlerinin izlerini taşıyan önemli anıtlarıyla dolu duvarların arasında çok sayıda dar sokak ve meydan görebilirsiniz. St. John's, St. Mary Kilisesi, Punta'daki St. Mary, St. Trinity ve Küçük St. Sava kilisesi gibi kiliseleri ziyaret etmeyi de unutmayın.
Sessizliği ve sakinliği tercih edenler için Skadar Gölü yakınlarında doğa manzaralı küçük oteller mevcut. Deniz tatili yapmak isteyenler ve eğlencenin merkezinde konaklamak isteyenler için ise sahil kıyılarında deniz manzaralı pek çok otel ziyaretçilerini bekliyor.
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