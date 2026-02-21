Mynet Trend

Karadeniz fıkrası gerçek oldu! Bu köyde 2 farklı iftar saati var

Gökçen Kökden

Türkiye’de eşi benzeri pek görülmeyen bir mahalle var ki, sınır çizgisi sadece bir yol. Samsun ile Ordu’yu ayıran bu dar yolun bir tarafında yaşayanlar iftarını bir dakika geç, diğer tarafında yaşayanlar ise bir dakika erken açıyor. Karadeniz fıkralarını aratmayan bu ilginç durum, duyanları şaşkına çeviriyor.

Samsun’un Terme ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe Mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şentepe Mahallesi, yalnızca 7 metre genişliğindeki bir yol ile ayrılıyor. Yaklaşık 80 yıllık yerleşim geçmişine sahip bölgede bu yol, iki büyükşehrin resmi sınırı kabul ediliyor. Yolun bir tarafı Samsun, diğer tarafı Ordu toprağı.

Bu durum günlük hayatta da kendini hissettiriyor. Karşı komşusunu aramak isteyen mahalleli şehirlerarası telefon kodu çevirmek zorunda kalıyor. Camiler ise sadece yaklaşık 100 metre mesafede olmasına rağmen ezan sesleri kimi zaman 1-2 dakika arayla yükseliyor. Ordu tarafında yaşayanlar, Samsun tarafındaki komşularına göre iftarını 1 dakika daha erken açabiliyor.

RAMAZAN'DA DAKİKA HESABI

2026 Ramazan ayının ilk dört gününde meridyen farkı nedeniyle her iki mahallede iftar aynı dakikada yapılacak. Ancak ayın geri kalan günlerinde ezanlar birer dakika arayla okunacak.

Ordu İkizce Şentepe Mahalle Muhtarı Engin Arslan, meridyen farkının bu zaman farklılığını oluşturduğunu belirterek, “İlk dört gün aynı anda iftar edeceğiz. Sonrasında bir dakika fark olacak. Bu da buranın güzelliği” dedi.

Geçtiğimiz yıl iki büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen ortak iftar programının bu yıl da tekrarlanacağını ifade eden Arslan, mahallede estetik düzenlemeler yapılacağını, Ordu tarafında mor-beyaz, Samsun tarafında ise kırmızı-beyaz renklerin hâkim olacağını söyledi.

KAREDENİZ FIKRASI GERÇEK OLDU

Ordu tarafında yaşayan ancak iş yeri Samsun tarafında bulunan bakkal Fahrettin Kışla ise bu farklılığın kendileri için sıradan bir durum olduğunu belirtti. “Ordu tarafında ezan bir dakika daha erken okunuyor. Biz buna alıştık, bizim için zor olmuyor. Zaten burada telefonların alan kodları bile farklı” diyerek günlük hayatın bu ilginç detayına dikkat çekti.

