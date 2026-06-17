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Karadeniz'in Pamukkale'si: 2 aydır akın akın geliyorlar

Giresun’un önemli turizm destinasyonlarından biri olan Göksu Travertenleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görmeye devam ediyor. 23 Nisan’da kapılarını ziyaretçilere açan travertenler, yaklaşık iki aylık sürede 30 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı.

Karadeniz'in Pamukkale'si: 2 aydır akın akın geliyorlar

Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, tesisi ziyaret ederek çeşitli nedenlerle giriş yapmayan yaklaşık 10 bin kişinin de hesaba katılmasıyla bölgeyi ziyaret eden toplam kişi sayısının 40 bine ulaştığı belirtildi.

Karadeniz in Pamukkale si: 2 aydır akın akın geliyorlar 1

Açıklamada, Göksu Travertenleri’nde gerçekleştirilen yeni çevre düzenlemeleri ve altyapı çalışmalarıyla birlikte 2026 yılı içerisinde ziyaretçi sayısında rekor seviyelere ulaşılmasının beklendiği ifade edildi.

Karadeniz in Pamukkale si: 2 aydır akın akın geliyorlar 2

BAKIM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Sezon başlangıcından itibaren ziyaretçi güvenliği ve tesis düzeninin korunması amacıyla çeşitli bakım ve iyileştirme çalışmalarının hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Traverten alanındaki korkulukların bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Merdivenler ile ayakkabılıkların boya ve yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Travertenlere su ulaşımını engelleyen bölgelerde kırma ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca otopark alanı ve çevresinde yabani ot temizliği gerçekleştirilerek çevre düzenlemesi sağlandı. Göksu Travertenleri’nin doğal yapısının korunması ve ziyaretçilere daha güvenli ve konforlu bir ortam sunulması amacıyla bakım ve iyileştirme çalışmalarının sezon boyunca devam edecektir" denildi.

Karadeniz in Pamukkale si: 2 aydır akın akın geliyorlar 3

Karadeniz in Pamukkale si: 2 aydır akın akın geliyorlar 4

Karadeniz in Pamukkale si: 2 aydır akın akın geliyorlar 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Giresun Pamukkale Karadeniz Traverten
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