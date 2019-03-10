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Karadeniz mutfağının farklı lezzeti: Hamsili mantı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

Karadeniz mutfağının vazgeçilmez parçası olan hamsi bu kez mantıya dahil oldu. Trabzon'da büyük ilgi gören hamsili mantı balık restoranlarındaki yerini aldı. Hem doğanın güzelliği ile buluşan hem de Karadeniz yemeklerini tatmak isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Trabzon'da, hamsili mantı turistlerin en çok ilgisini çeken yemeklerden biri oldu.

Karadeniz mutfağının farklı lezzeti: Hamsili mantı

Karadeniz'de sofraların vazgeçilmezi hamsiden yapılan pilav, kaygana, buğulama ve ekmeğe mantı da eklendi. Balık restoranı işletmecisi Erşan Yılmaz, hamsi karışımlı mantı yaptı. Müşterilerinin beğenisini sunduğu hamsili mantı, ilgi görüyor. Sosyal medya hesabında yaptığı Karadeniz lezzetlerini paylaştığını anlatan Erşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bölgemizin ünlü turizm mekânlarında balıkla yapılan yemekleri yapıp hem doğanın güzelliğini hem de buradaki lezzetleri yansıtan videolar çekip, paylaşıyoruz. Çok fazla beğeniliyor. Son yaptığımız lezzet, hamsili mantı oldu.

'ÖZEL MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ'

Farklılık yapmayı, yeni tatlar bulmayı çok seviyoruz. Bunun için balıkla ilgili daha farklı ne yemekler yapabiliriz diye yola çıktık. Farklı lezzetleri, özel müşterilerimize sunarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Hamsili mantı da bunlardan biri. Hazırlanışı çok meşakkatli. Özel sipariş üzerine bu farklı lezzeti müşterilerimize sunuyoruz" dedi.

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Hamsinin Trabzonlular için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yılmaz, "Balık çeşidi olarak tutulmaz, ayrı bir tür olarak anılır hamsi. Karadeniz insanı, zekâsını hamsiye borçludur derler. Biz de hamsiyi fazla yediğimizden dolayı farklı düşünüp, farklı tarifler buluyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi mantı

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