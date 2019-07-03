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Karadenizli çıraktan şaşırtan bisiklet! Boyu tam 4 metre

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 03.07.2019 11:12 | Son Güncelleme

Giresun'da oto tamirci çırağı olarak çalışan 18 yaşındaki Hamza Yıldırım, 4 metre yüksekliğe sahip bir bisiklet tasarladı. Bina ve direklerden destek alarak tırmanabildiği bisikletle sokakta zaman geçiren Hamza, görenleri şaşırtıyor.

Karadenizli çıraktan şaşırtan bisiklet! Boyu tam 4 metre

Bulancak'ta yaşayan, oto tamirci çırağı Hamza Yıldırım, bisikletine ilave yaparak, oturma koltuğu ile pedallarını 4 metre yükseğe taşıdı. Yıldırım, yol kenarlarındaki bina ve direklerden destek alıp, ek yaptığı demirlere tırmanarak, bisiklete çıkıyor. Görenlerin şaşırdığı bisikletle sokaklarda turlayan Yıldırım'ın denge sorunu ise yaşamadığı görülüyor. Yıldırım'ı bisikletle gören bazı kişiler, fotoğraf çektirmek istiyor.

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Hamza Yıldırım, hayalini kurduğu sıra dışı bisikleti tasarladığını belirterek, "'Ne yapsam?' diye düşündüm. Aklıma bu ilginç bisikleti tasarlamak geldi. Tüm mekanik aksamını kendim yaptım. Pedal sistemini, zincirini kendim ayarladım. Ortaya böyle bir şey çıktı. Normal bisikletlere binmek beni kesmiyor. Aklıma esti, böyle ilginç bir şey yapmak istedim. Biraz yüksek oldu tabi. Sürmesi kolay değil ama çok keyifli. Bunu herkes süremez. Dengeyi sağlamak zor. Aşağıda 1 milimetre oynasa yukarıda 1 metre oynuyor. İlk başlarda birkaç kez düştüm; ama artık binmek kolay. Yine de çok dikkat etmek gerekiyor" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
bisiklet giresun

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