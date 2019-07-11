Karadenizli kadınlar belgeselde boy gösterdi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'AB-Türkiye Karadeniz Kadın Belgesel Film Festivali' hazırlıkları tamamlandı. Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri kapsamında çekilen filmle birlikte Karadeniz kadınının renkli hayatı yaşam biçimleri, yörenin kültürü beyaz perdeye aktarıldı. Bölgede kadının güçlü bir figür olarak var olduğunun izleyicilere aktarıldığı kültürel miras temalı filmin oyuncu kadrosu köylü kadınlardan oluştu.

'EN GÜÇLÜ KADIN FİGÜRÜ KARADENİZ BÖLGESİ’NDE'

Kadın kimliğinin Karadeniz’de çok güçlü bir figür olduğunu belirten TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, "Avrupa Birliği'nin temel önceliklerinden birisi, kadın-erkek eşitliğini sağlamak. Kadın kimliği Karadeniz’de çok güçlü. Evin direği Karadeniz’de kadındır ve bunu izleyiciler çok güçlü bir şekilde filmde görecekler. Türkiye’de ki en güçlü kadın figürü Karadeniz Bölgesi’nde. Filmde yer alan insanlar sanatçı değil. Hepsi yaşamın içerisinde olan insanlar. Günlük hayatlarını olabildiğince gerçekçi çekmeye çalıştık. O doğallığı izleyiciler de görecek" dedi.