Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu ittifak görüşmeleri sürerken paylaştı! Bakın hangi partiliymiş

Millî Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştü ve ittifaka katılım teklifi aldı.

Son günlerde gündemde olan Yeniden Refah Partisi parti içinde kapalı toplantılar yaparak bu süreci masaya yatırıyor.

"SEN NE DERSEN O!" DEDİ

Cumhur İttifakı’na katılım konusunda yüzde 50 yüzde 50 olmak üzere iki farklı görüş bulunan parti gündemdeyken şarkıcı Davut Güloğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Yeniden Refah Partili olduğu ortaya çıkan Davut Güloğlu sosyal medya paylaşımında "Türkiye’mizin menfaatleri, milletimizin hakkı ve adaleti, ülkemizin refahı için; En doğru kararı Dr. Fatih Erbakan verecek! Başkanımıza güveniyor, günlük duygularımızla değil; aklımızla feraset gösteriyoruz. Yazılan asılsız bilgilere aldanmayın. Sen ne dersen o" dedi.

