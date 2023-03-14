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Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu ittifak görüşmeleri sürerken paylaştı! Bakın hangi partiliymiş

14.03.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri sürerken ünlü şarkıcı Davut Güloğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı YRP'nin Cumhur İttifakı saflarına katılması bekleniyor. Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu, ittifak çalışmalarıyla ilgili son durumu paylaştı.

Karadenizli şarkıcı Davut Güloğlu ittifak görüşmeleri sürerken paylaştı! Bakın hangi partiliymiş

Millî Görüş hareketinin kurucusu Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın Genel Başkanlığını yürüttüğü Yeniden Refah Partisi AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile görüştü ve ittifaka katılım teklifi aldı.

Son günlerde gündemde olan Yeniden Refah Partisi parti içinde kapalı toplantılar yaparak bu süreci masaya yatırıyor.

Ekran Alıntısı

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"SEN NE DERSEN O!" DEDİ

Cumhur İttifakı’na katılım konusunda yüzde 50 yüzde 50 olmak üzere iki farklı görüş bulunan parti gündemdeyken şarkıcı Davut Güloğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Ekran Alıntısı

Yeniden Refah Partili olduğu ortaya çıkan Davut Güloğlu sosyal medya paylaşımında "Türkiye’mizin menfaatleri, milletimizin hakkı ve adaleti, ülkemizin refahı için; En doğru kararı Dr. Fatih Erbakan verecek! Başkanımıza güveniyor, günlük duygularımızla değil; aklımızla feraset gösteriyoruz. Yazılan asılsız bilgilere aldanmayın. Sen ne dersen o" dedi.

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