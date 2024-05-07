Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler!

Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Fatih Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.

Hurma açıklamasında mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar için verilecek bilet sayısını açıkladı.

"KONTENJAN %30!"

Daha önce Fenerbahçe taraftarlarına Olimpiyat Stadı'nda %30 kontenjan verdiklerini söyleyen Süleyman Hurma "Kural gereği stadın yüzde 30'unu Galatasaray'a açtık. Bu da 23-24 bin seyirci yapıyor. Bilet fiyatları 930 lira olacak. Trabzonspor da stadı açmamızı istedi. Açtık ama şu ana kadar 3 bin bilet alımı gerçekleşti." açıklamasını yaptı.

"FEGHOULI OLDUKÇA ÜZGÜN!"

Karagümrük'te forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Sofiane Feghouli'nin cezalı olması hakkında konuşan Süleyman Hurma "Feghouli, Galatasaray'dan iyi ayrılmadı. Oynamayı çok istiyordu. Kayseri'de yaptığı hareketin karşılığı kırmızı kart değildi. Kendisiyle konuştum. Galatasaray'a karşı oynayamayacağı için çok üzgün." ifadelerini kullandı.

"TEŞVİK PRİMİ DE ŞİKEDİR!"

Süleyman Hurma ayrıca "Benim gözümde mac satmak ile teşvik primi almak aynı şeylerdir. Bugüne kadar bulunduğum hiç bir kulüpte teşvik primi yaşanmadı. Galatasaray maçı öncesi bir prim açıklamadım, açıklamam. Ne zaman yapsam ters tepti. Bu benim totemim. Kazansınlar, hak ettiklerini fazlasıyla veririm." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





