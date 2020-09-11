Karagümrük’ün 36 yıl sonra Süper Lig heyecanı başlıyor

İki sezon içinde önce TFF 1. Lig’e, ardından da hiç beklemeden Süper Lig’e yükselerek 36 yıllık özlemi dindiren Fatih Karagümrük, yarın Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı-siyahlı ekip, bugün hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Play-off finalinde Adana Demirspor’u penaltı atışlarıyla mağlup ederek, Hatayspor ve BB Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e yükselen son takım olma başarısı gösteren Karagümrük, hazırlık dönemini Bolu’da geçirdi. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir ile hazırlık maçı yapan kırmızı-siyahlılar, kampın bitiminin ardından hazırlıklarına İstanbul’da devam etti.

FLAŞ TRANSFERLER

Yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği en fazla olan ekiplerin başında gelen Karagümrük, önemli transferlere imza attı. İtalya Milli Takımı kalesini de koruyan Viviano’yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, savunmaya ise Zukanovic, Eric Lichaj ve Enzo Roco takviyelerini yaptı. Trabzonspor’un efsane golcülerinden Şota’nın yeğeni Vato Arveladze’yi kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapan Karagümrük, Türkiye’de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe’yu da kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar forvete ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt’ü transfer etti. Süleyman Hurma’nın başkanlığını yaptığı Süper Lig’in yeni ekibi, bu transferler için bonservis bedeli ödemedi.