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Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

28.01.2021 14:11 | Son Güncelleme:
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Karaköprü’de öğrenciler için matematik kursu müjdesi

Karaköprü Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrenciler için 4.

Karaköprü Belediyesi sınavlara hazırlanan öğrenciler için 4. Murad Kültür Merkezinde Matematik kursu açacak.
Karaköprü Belediyesi öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak için yeni bir hizmeti hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Seyrantepe Mahallesinde faaliyete geçirilen 4. Murad Kültür Merkezinde sınavlara hazırlanan 12. sınıf, ön lisans ve lisans mezunu öğrenciler için temel matematik kursu açılacak. Her gün olacak kurs hafta içi 16.00-18.00 saatleri ile hafta sonu 11.00-13.00 saatleri arasında yapılacak.
Temel matematik kursuna katılmak isteyen öğrencilerin 12 Şubat’a kadar 4. Murad Kültür Merkezi’ne başvurmaları gerekirken, konuyla bilgi almak isteyen vatandaşlar Karaköprü Belediyesi Beyaz Masayı arayarak bilgi alabilecekler.

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