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Karakterleri gerçek bir 'survivor' olan filmler! Hayatta kalmak için yaptıkları herkesi şaşırtıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Hayatta kalma içgüdüsünü en iyi şekilde beyaz perdeye yansıtan filmler, sürükleyici hikayeler ile ölümsüz birer yapıt olabiliyorlar. Yaşama elverişli olmayan zor koşullar içerisinde geçen filmler karakterlerinin yaşama tutunma çabasını gösteriyor. Bu çaba insan olmanın getirdiği bir içgüdü sayesinde ortaya çıktığından izlerken sıkça empati yapılabiliyor. Karşınızda en iyi survival filmleri...

Karakterleri gerçek bir 'survivor' olan filmler! Hayatta kalmak için yaptıkları herkesi şaşırtıyor...

Film kategorileri arasında en sürükleyici ve gerilimi yüksek filmler survival konularına sahip olabiliyor. Dünyaca ünlü başarılı aktris veya aktörlerin kurgusal bir dünyada geçen etkileyici hikayelerdeki rol yetenekleri izlemeye değer eserler ortaya çıkarıyor. Yüksek bütçe ayrılabilen survival filmlerinde sıkça görsel efekt teknolojisinden yararlanılır.

NEFES KESEN EN İYİ SURVIVAL FİLMLERİ

Gerçek bir hikayeden etkilenmiş veya tamamen kurgu ağırlıklı hayatta kalış filmleri birbirine bağlanan olaylar ile seyir zevki yüksek yapımlardır.

I AM LEGEND (2008)

Film, Robert Neville isimli karakterin ölümcül bir virüsün yayılması sonucunda New York'ta hayatta kalma mücadelesi anlatıyor. Bir bilim insanı olan Robert Neville tüm bilgi ve çalışmalarına rağmen virüsün önünü kesememiştir. Ancak kendi vücudu virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Üç yıl boyunca kendisi gibi New York'ta hayatta kalmayı başarmış insanlara ulaşmaya çalışır. En büyük motivasyonu kendi kanından faydalanarak virüsün gücünü kırmaya çalışmak olan Neville'ın direnme gücünü bu tutkusu artıyor.

MARTIAN (2015)

Bir grup astronotun Mars üzerindeki çalışmaları sırasından meydana gelen şiddetli kasırga sonucunda Mark Watney'in öldüğü düşünülür. Mark hayatta olmasına rağmen astronot ekibi onu terk etmiştir ve öldü sanılan astronot artık Mars'ta yapayalnızdır. Tüm bilgi birikimini elindeki olanakları kullanarak dünyaya hayatta olduğunun sinyalini vermek için kullanır. NASA ve ekip arkadaşları, hayatta olduğunu öğrendikten sonra tehlikeli kararlar almaları gerekir. Matt Damon'ın başarılı oyunculuğu ile sürükleyici bu bilim kurgu filmini keyifle izleyebilirsiniz.

BIRD BOX(2018)

Gözleri kapalı bir şekilde ilerlemeye çalışan bir anne ve çocuklarını konu edinen filmde tamamen duyma yetilerini kullanarak güvenli bölge arayışında olan insanlar bulunuyor. Göl kenarındaki evinden daha güvenli bir yaşam alanına ulaşma hayali kuran annenin yol üzerinde yaşadığı hayatta kalma mücadelesi çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Malorie isimli anne karakterini ünlü oyuncu Sandra Bullock canlandırıyor.

127 SAAT (2010)

James Franco'yu gerçek bir hikayeden uyarlama olan bu filmde başrolde görüyoruz. Aron Ralston isimli genç dağcı kimseye haber vermeden çıktığı yolculukta Moab taraflarında bir kayanın düşmesi ile araya sıkışır. Aron'un yaklaşık 5 gün boyunca kolunu kayaların arasından çıkarma çalışmaları başarıya ulaşamamış ve etrafında yardım edecek kimse yoktur. Kurtuluşunu yine kendisi sağlayacaktır. Oscar ödüllü yönetmen Danny Boyle'un yönettiği film Aron'ın gücünü toplayarak kurtulma çabasının dinamizmini hiç kaybetmeden beyaz perdeye aktarıyor.

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