Karakterleri gerçek bir 'survivor' olan filmler! Hayatta kalmak için yaptıkları herkesi şaşırtıyor...

Film, Robert Neville isimli karakterin ölümcül bir virüsün yayılması sonucunda New York'ta hayatta kalma mücadelesi anlatıyor. Bir bilim insanı olan Robert Neville tüm bilgi ve çalışmalarına rağmen virüsün önünü kesememiştir. Ancak kendi vücudu virüse karşı bağışıklık kazanmıştır. Üç yıl boyunca kendisi gibi New York'ta hayatta kalmayı başarmış insanlara ulaşmaya çalışır. En büyük motivasyonu kendi kanından faydalanarak virüsün gücünü kırmaya çalışmak olan Neville'ın direnme gücünü bu tutkusu artıyor.

Gerçek bir hikayeden etkilenmiş veya tamamen kurgu ağırlıklı hayatta kalış filmleri birbirine bağlanan olaylar ile seyir zevki yüksek yapımlardır.

Film kategorileri arasında en sürükleyici ve gerilimi yüksek filmler survival konularına sahip olabiliyor. Dünyaca ünlü başarılı aktris veya aktörlerin kurgusal bir dünyada geçen etkileyici hikayelerdeki rol yetenekleri izlemeye değer eserler ortaya çıkarıyor. Yüksek bütçe ayrılabilen survival filmlerinde sıkça görsel efekt teknolojisinden yararlanılır.

MARTIAN (2015)

Bir grup astronotun Mars üzerindeki çalışmaları sırasından meydana gelen şiddetli kasırga sonucunda Mark Watney'in öldüğü düşünülür. Mark hayatta olmasına rağmen astronot ekibi onu terk etmiştir ve öldü sanılan astronot artık Mars'ta yapayalnızdır. Tüm bilgi birikimini elindeki olanakları kullanarak dünyaya hayatta olduğunun sinyalini vermek için kullanır. NASA ve ekip arkadaşları, hayatta olduğunu öğrendikten sonra tehlikeli kararlar almaları gerekir. Matt Damon'ın başarılı oyunculuğu ile sürükleyici bu bilim kurgu filmini keyifle izleyebilirsiniz.

BIRD BOX(2018)

Gözleri kapalı bir şekilde ilerlemeye çalışan bir anne ve çocuklarını konu edinen filmde tamamen duyma yetilerini kullanarak güvenli bölge arayışında olan insanlar bulunuyor. Göl kenarındaki evinden daha güvenli bir yaşam alanına ulaşma hayali kuran annenin yol üzerinde yaşadığı hayatta kalma mücadelesi çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Malorie isimli anne karakterini ünlü oyuncu Sandra Bullock canlandırıyor.

127 SAAT (2010)