Karalahana çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta karalahana çorbası tarifi nedir? Karalahana çorbası malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta karalaha çorbası tarifi...

Karalahana çorbası Gelinim Mutfakta yarışmasıyla yeniden gündeme geldi. Yarışmanın izleyicileri gelinlerin hazırladıkları karalahana çorbası tarifine ilişkin araştırmalarının sayısını çoğalttı. Karadeniz mutfağının sevilen lezzeti kendine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Besleyiciliği ve doyuruculuğu yüksek olan karalahana çorbası pratik yapımıyla da ev hanımlarının ilk tercihi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta karalahana çorbası nasıl yapılır? Karalahana çorbası malzemeleri nelerdir? İşte karalahana çorbası tarifi...

KARALAHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

1 demet karalahana

25 gr. kuyruk yağı

1 çay bardağı mısır unu

1 çay bardağı barbunya

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı sıvıyağ

1 çorba kaşıği tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Bir tutam tuz

Lahanayı ovmak için 2 yemek kaşığı tuz

4 çorba kaşığı mısır

KARALAHANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Karalahana çorbası yapımında ilk olarak soğan incecik kıyılır. Sonrasında tencereye sıvı yağ alınır ve soğanı eklenir. Soğanlar kavrulunca salça eklenir. 6 bardak sıcak su ilave edilir ve kapağı kapatılır. Karalahana incecik kıyılır ve 2 çorba kaşığı tuz ile ovulur. İyice yıkanılır. Üzerine mısır unu eklenir ve harmanlanır. Bu karışım tencereye ilave edilir. Tatlandırmak adına tuzu konulur. Haşlanmış barbunya, mısır taneleri ve ince kıyılan kuyruk yağı eklenerek 10 dakika daha kaynatılır. En son üzerine pul biberli tereyağ dökülerek servis edilir.

