Eski ismi Larende olan Karaman ili, Selçuklu Devleti zamanında bir İslam beldesi haline geldi. Cumhuriyet dönemine kadar daha çok Konya'da bulunan bir bölge olarak ele alınan il, cumhuriyetle birlikte Karaman ismini aldı. Son derece köklü bir geçmişe sahip olan Karaman, gerek turistik gerekse de arkeolojik açıdan pek çok ziyaretçinin ilgi odağı. Siz de yazımızın devamını inceleyerek "Karaman nerede, nereden ayrıldı, ne zaman il oldu?" gibi soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz.

Karaman Nerede?

İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Karaman, geçmişte pek çok devlet için önemli bir belde konumundaydı. Anadolu'nun merkezinde bulunan il, Karamanoğulları Beyliği'nin başkentliğini de yapmıştı. 37 derece 11 dakika kuzey enlemleriyle 33 derece 15 dakika doğu boylamları üzerinde yer alan şehir, İç Anadolu Bölgesinin güney tarafında. Şehrin kuzeyinde Konya, güneydoğusunda Mut ve Silifke, güneyinde Mersin, doğusunda Ereğli ve batısında ise Antalya bulunuyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1030 metre olan ilin genel olarak yükseltisi bol bir bölge olduğunu söylemek mümkün. Ancak arazisi hafif bazı tepeler içerse de genellikle düzlük olan şehir, özellikle düz sazlıklara ve alüvyal ovalara sahip. Toros Dağlarından Konya Ovasına doğru uzanan il, 8870 kilometre karelik bir alan üzerinde bulunuyor.