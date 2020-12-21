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Karaman nerede, nereden ayrıldı, ne zaman il oldu?

Ali Gövel Ali Gövel 21.12.2020 09:46 | Son Güncelleme:
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Karaman nerede, nereden ayrıldı, ne zaman il oldu?

İçindekiler

  • Karaman Nerede?
  • Karaman Nereden Ayrıldı?
  • Karaman Ne Zaman İl Oldu?
  • Karaman İlçeleri Neler?
  • Karaman Ermenek Nerede?
  • Karaman Gezilecek Yerler Neler?
  • Karaman Konya Arası Kaç Km?
  • Karaman Antalya Arası Kaç Km?
  • Karaman'a Uçakla Nasıl Gidilir?

Dağlık bir arazi üzerinde yer alan Karaman, Toros Dağlarının eteklerinden Konya Ovasına doğru uzanır. Doğu batı yönünde tepeleri bulunan şehirde aynı zamanda bataklık ve sazlık olan alüvyal düzlükler de bulunur. Ülkemizin yetmişinci ili olan bölge, farklı kültür ve medeniyetlerin beşiği. İşte Karaman'a dair detaylar ve Karaman ili nerede gibi soruların cevapları...

Eski ismi Larende olan Karaman ili, Selçuklu Devleti zamanında bir İslam beldesi haline geldi. Cumhuriyet dönemine kadar daha çok Konya'da bulunan bir bölge olarak ele alınan il, cumhuriyetle birlikte Karaman ismini aldı. Son derece köklü bir geçmişe sahip olan Karaman, gerek turistik gerekse de arkeolojik açıdan pek çok ziyaretçinin ilgi odağı. Siz de yazımızın devamını inceleyerek "Karaman nerede, nereden ayrıldı, ne zaman il oldu?" gibi soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz.

Karaman Nerede?

İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan Karaman, geçmişte pek çok devlet için önemli bir belde konumundaydı. Anadolu'nun merkezinde bulunan il, Karamanoğulları Beyliği'nin başkentliğini de yapmıştı. 37 derece 11 dakika kuzey enlemleriyle 33 derece 15 dakika doğu boylamları üzerinde yer alan şehir, İç Anadolu Bölgesinin güney tarafında. Şehrin kuzeyinde Konya, güneydoğusunda Mut ve Silifke, güneyinde Mersin, doğusunda Ereğli ve batısında ise Antalya bulunuyor.

Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1030 metre olan ilin genel olarak yükseltisi bol bir bölge olduğunu söylemek mümkün. Ancak arazisi hafif bazı tepeler içerse de genellikle düzlük olan şehir, özellikle düz sazlıklara ve alüvyal ovalara sahip. Toros Dağlarından Konya Ovasına doğru uzanan il, 8870 kilometre karelik bir alan üzerinde bulunuyor.

Karaman Nereden Ayrıldı?

Zaman zaman bir ilçe sanılarak "Karaman nereye bağlı?" gibi soruların öznesi olabilen Karaman, geçmişte Konya iline bağlıydı. Nitekim bölge cumhuriyet yıllarına kadar genellikle ilçeleriyle ya da bağlı olduğu Konya'yla anılıyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise bölgeye Karamanoğulları'na ithafen Karaman ismi verilerek Konya'nın bir ilçesi olarak tanımlandı.

Karaman Ne Zaman İl Oldu?

Karaman, 1989 yılında Orta Anadolu'nun gelişmesi projesi kapsamında alınan karara bağlı olarak Konya'dan ayrıldı ve il statüsüne geçti.

Karaman İlçeleri Neler?

Karaman ilinin il merkezi dışında 5 ilçesi bulunuyor. Bu ilçeler; Ayrancı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve Sarıveliler olarak sıralanabilir.

Karaman Ermenek Nerede?

Ermenek, yaklaşık 30 binlik nüfuslu bir Karaman ilçesi. Karaman ilinin doğu tarafında yer alan bu ilçenin hemen yanında Başyayla ve Sarıveliler gibi diğer Karaman ilçeleri bulunuyor. İlçenin doğusunda Antalya'nın Gazipaşa ilçesi yer alıyor. Güneyinde ise Mersin'in Anamur, Gülnar ve Mut ilçeleri var. Ermenek ilçesinin il merkezine uzaklığı ise yaklaşık 120 kilometre.

Karaman Gezilecek Yerler Neler?

Pek çok tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan Karaman ilinin gezilecek bazı yerlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Karaman Müzesi, Karaman ilinin son derece derin köklere sahip tarihini idrak etmek isteyenlere iyi bir fırsat sunuyor. Epipaleotik dönemden cumhuriyet yıllarına kadar pek çok eser barındıran müze ziyaretçilerini bekliyor.
  • Şehrin en yoğun ve en büyük meydanlarından biri olan Aktekke Kent Meydanı, şehre uğrayan her ziyaretçinin görmesi gereken yerlerden biri.
  • Göksü Nehri'nin güzelliğinin zirvesini meydana getiren Yerköprü-Göksu Şelalesi, Karaman'ın Habiller Köyü bölgesinde bulunuyor. Güzel suyu ve yeşilliği ile öne çıkan bölge görülmeye değer yerler arasında.
  • İncesu Mağarası, Karaman Taşkale'ye yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta bulunan bir doğal mağara. İçerisinde traverten, sarkıt ve dikit havuzların bulunduğu mağara görsel açıdan oldukça ihtişamlı. Şehirde ayrıca Meraspolis, Yeni Dünya ve Manazan gibi başka mağaralar da bulunuyor.

Karaman Konya Arası Kaç Km?

Karaman Konya arası, il merkezleri esas alındığında, yaklaşık 110 kilometre. Bu da yolculuk planlayanlar için bir buçuk saatlik bir seyahat anlamına geliyor.

Karaman Antalya Arası Kaç Km?

İl merkezleri esas alındığında Karaman Antalya arası yaklaşık 330 kilometre. Bu da ortalama dört buçuk saatlik bir yolculuğa karşılık geliyor.

Karaman'a Uçakla Nasıl Gidilir?

Karaman iline bir havalimanı yapılacağı ile ilgili ilk müjde 2015 yılında verilmişti. Ancak projesi çeşitli nedenlerle aksayan havalimanının yapılışı henüz tamamlanamadı. Dolayısıyla Karaman'a uçakla direkt gidebilmek mümkün değil. En iyi çözüm Konya Havalimanı'na iniş yapmak. Sonrasında otobüslerle devam edilebilir. Ya da araç kiralayarak Karaman'a ulaşabilirsiniz.

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