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Karamelize soğan nasıl yapılır? İşin en önemli püf noktası...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 29.12.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Karamelize soğan nasıl yapılır? İşin en önemli püf noktası...

Makarnalarınıza, hamburgerlerinize, soğan çorbanıza, soğanlı soslara koyabileceğiniz karamelize soğan nasıl yapılır sorusunun en kolay cevabını bulduk. Karamelize soğan tarifini püf noktalarıyla birlikte hazırladık.

Bu karamelize soğan tarifi size her seferinde inanılmaz derecede lezzetli ve nefis tat veriyor. Temel teknikte ustalaştıktan sonra, isterseniz soğan çorbasında isterseniz de soğanlı soslarda kullanabilirsiniz. İşte kolayca hazırlanan karamelize soğan tarifi ve püf noktaları.

KARAMELİZE SOĞAN MALZEMELERİ

2 yemek kaşığı zeytinyağı
3 büyük soğan (kırmızı veya beyaz), dilimlenmiş
bir tutam tuz
2 yemek kaşığı yumuşak esmer şeker
1-2 yemek kaşığı balzamik sirke

KARAMELİZE SOĞAN YAPILIŞI

Yağı büyük bir tavada kısık ateşte ısıtın.
Soğanları bir tutam tuzla ekleyin ve 30-40 dakika yavaş yavaş pişirin. Yumuşak ve altın oluncaya kadar yapışmasını veya yanmasını önlemek için ara sıra karıştırın. Soğanlar toplanmaya başlarsa tavaya bir miktar su ekleyin ve iyice karıştırın.
Tatlı, hafif keskin bir tat vermek için şekeri ve sirkeyi ekleyin. 5 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin, karışım yapışkan hale gelene, şeker eriyene ve sirke azalıncaya kadar ara sıra karıştırın. Soğanlar artık servise veya bir tarifte kullanıma hazır. Afiyet olsun.

KARAMELİZE SOĞAN PÜF NOKTASI

Hamburgerlere, pizzalara ekleyebileceğiniz gibi karamelize soğanı tek başına da servis edebilirsiniz.
Daha farklı bir aroma versin diye bir kaşık et suyu ekleyebilirsiniz.
Bıçağınızın ucunu kullanarak, soğanın kökünü çıkarmak için kök çevresinde V şeklinde bir çentik kesin (bu, soğanı kestiğinizde tüm dilimlerin ayrılmasını sağlayacaktır).

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İşin püf noktası, onları kahverengileştirecek kadar yalnız bırakmaktır (çok sık karıştırırsanız, kahverengileşmezler.
İlk 20 ila 30 dakikadan sonra, soğanın yanmakta olduğunu fark ederseniz, yağ ya da su ekleyin.
Hava geçirmez bir kapta birkaç gün buzdolabında saklayabilirsiniz.

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