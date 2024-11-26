Karamelize soğan tarifi: Karamelize soğan nasıl yapılır?

Soğanı işleyen özel bir pişirme yöntemi olan karamelize soğan, birkaç püf noktasına dikkat ederek kolaylıkla yapılabilen bir işlemdir. Daha çok Fransız mutfağında yapılan ve çeşitli yemeklerle birlikte servis edilebilen karamelize soğanı siz de kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz.
Karamelize soğan tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir ve verilen püf noktalarını uygulayabilirsiniz. İsterseniz çeşitli garnitürlerle ve haşlanmış sebzelerle her öğünde ve yemek davetlerinizde bu lezzeti sunabilirsiniz.
MALZEMELER
3 soğan
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı tuz
2 bardak su
2 kaşık nar ekşisi
TARİF
Soğanları yarım ay şeklinde doğrayarak tavaya alın.
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