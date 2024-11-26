Karamelize soğan tarifi: Karamelize soğan nasıl yapılır?

Karamelize soğan tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir ve verilen püf noktalarını uygulayabilirsiniz. İsterseniz çeşitli garnitürlerle ve haşlanmış sebzelerle her öğünde ve yemek davetlerinizde bu lezzeti sunabilirsiniz.

MALZEMELER 3 soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

2 bardak su

2 kaşık nar ekşisi