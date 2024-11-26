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Karamelize soğan tarifi: Karamelize soğan nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 22:49
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Soğanı işleyen özel bir pişirme yöntemi olan karamelize soğan, birkaç püf noktasına dikkat ederek kolaylıkla yapılabilen bir işlemdir. Daha çok Fransız mutfağında yapılan ve çeşitli yemeklerle birlikte servis edilebilen karamelize soğanı siz de kendi mutfağınızda hazırlayabilirsiniz.

Karamelize soğan tarifi: Karamelize soğan nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 153kal

Karamelize soğan tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanabilir ve verilen püf noktalarını uygulayabilirsiniz. İsterseniz çeşitli garnitürlerle ve haşlanmış sebzelerle her öğünde ve yemek davetlerinizde bu lezzeti sunabilirsiniz.

MALZEMELER

  • 3 soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 bardak su
  • 2 kaşık nar ekşisi

TARİF

  • Soğanları yarım ay şeklinde doğrayarak tavaya alın.
  • Yağ ile kavurun.
  • Sürekli karıştırarak renk almalarını sağlayın.
  • Suyu azar azar ekleyin.
  • Soteleyin.
  • Nar ekşisini de ekleyin.
  • Suyunu çekene dek karamelize etmeye devam edin.
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Anahtar Kelimeler:
soğan tarif
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