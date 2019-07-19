Karamollaoğlu'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na ziyaret! Dikkat çeken mesajlar

İmamoğlu, konuğu Karamollaoğlu ile Saraçhane'deki Başkanlık makamında görüştü.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, ziyaretten onur duyduğunu belirterek, Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

İstanbul'da önemli bir seçim sınavı verdiklerini belirten İmamoğlu, Karamollaoğlu'nun ortaya koyduğu felsefe ve anlayışın demokrasiye büyük katkı sunduğunu anlattı.

Karamollaoğlu'nu "demokrasi kahramanı" olarak nitelendiren İmamoğlu, "Bu manada demokrasi adına ben şahsen kendilerine minnet duygularımı ve teşekkürlerimi sunmak isterim. Zira seçimler bir irade ortaya koyar ve görevi teslim alır, görevinizi yaparsınız. Ama oradaki centilmenlik ya da millet iradesine olan saygı duruşu çok değerlidir. Bunun sağlanmasına da büyük katkı sunmuşlardır." diye konuştu.

İmamoğlu, bundan sonra kendilerine düşen vazifenin siyasi parti ve yaşam tercihine bakmaksızın 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek olduğunu ve diyalogla hizmet üretmek için herkesten faydalanacaklarını kaydetti.

"MESELE, BAŞARILI OLMAMASI İÇİN BİR ÇABA ORTAYA KOYMAK OLMAMALI"