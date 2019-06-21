Mynet Trend

Karanlık tema nasıl kullanılır?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

Google Chrome uygulamasındaki karanlık temayı kullanmak ister misiniz? O zaman sizleri haberimize alalım.

Karanlık tema nasıl kullanılır?

Google, Chrome’da ilk olarak macOS daha sonra da Windows 10 platformlarına sunmuş olduğu karanlık tema seçeneğini şimdi de mobile getirmek istiyor. İlk olarak Android platformunda test edilen karanlık tema, çok kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Bunun için Play Store’dan Chrome’un son sürümünü yüklemeniz ve aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacak.

How-to-turn-on-dark-mode-in-Chrome-for-Android

1.Adım: Chrome uygulamasını açın.

2.Adım: Chrome’daki adres çubuğuna chrome://flags yazın ve
adrese gidin.

3.Adım: Arama bölümünden dark mode’u aratın.

4.Adım: Karşınıza çıkan “Android Chrome UI dark mode” ve
“Android web contents dark mode”; aktifleştirin.
Bu adımları uyguladıktan sonra Chrome’u karanlık tema ile kullanmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Play Store’da yayınlanacak olan güncelleme ile bu özelliğe direkt ayarlar menüsünden ulaşabileceğinizi belirtelim.

PUBG Güncelleme #30 duyuruldu!

PARTNERSandığınızdan çok daha faydalıymış!Sandığınızdan çok daha faydalıymış!
Kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor!Kullanıcıları için hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor!
Apple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyorApple, yangın riski nedeniyle dizüstü bilgisayarları geri çağırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karanlık tema Google Chrome

En Çok Okunan Trend Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Tüm ayrıntılar yayınlandı! Siz de hayran kalacaksınız

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Rakiplerini titretti! Tüy gibi hafif, jet gibi hızlı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

Dünyada en çok izlenen animasyon filmleri hangileri?

En çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar hangileri?

En çok amiral gemisi akıllı telefon satan firmalar hangileri?

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

Netflix Türkiye abonelik fiyatlarına zam yaptı

Galaxy Fold, tekrardan satışa sunulmak için gün sayıyor

Galaxy Fold, tekrardan satışa sunulmak için gün sayıyor

Galaxy Note10 Ağustos’un hemen başında resmiyete kavuşacak.

Galaxy Note10 Ağustos’un hemen başında resmiyete kavuşacak.

F1 2019 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

F1 2019 sistem gereksinimleri bugün resmi olarak açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.