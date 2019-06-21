Karanlık tema nasıl kullanılır?

Google, Chrome’da ilk olarak macOS daha sonra da Windows 10 platformlarına sunmuş olduğu karanlık tema seçeneğini şimdi de mobile getirmek istiyor. İlk olarak Android platformunda test edilen karanlık tema, çok kolay bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Bunun için Play Store’dan Chrome’un son sürümünü yüklemeniz ve aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacak.

1.Adım: Chrome uygulamasını açın.

2.Adım: Chrome’daki adres çubuğuna chrome://flags yazın ve

adrese gidin.

3.Adım: Arama bölümünden dark mode’u aratın.

4.Adım: Karşınıza çıkan “Android Chrome UI dark mode” ve

“Android web contents dark mode”; aktifleştirin.

Bu adımları uyguladıktan sonra Chrome’u karanlık tema ile kullanmaya başlayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde Play Store’da yayınlanacak olan güncelleme ile bu özelliğe direkt ayarlar menüsünden ulaşabileceğinizi belirtelim.

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