Karanlık Zihinler filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Karanlık Zihinler filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Karanlık Zihinler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal adı The Darkest Minds olan Karanlık Zihinler filminin yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson üstlenmiştir. Alexandra Bracken'ın aynı isimli romanından uyarlanan Karanlık Zihinler, distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir.

KARANLIK ZİHİNLER OYUNCULARI

Amandla Stenberg - Ruby Daly

Harris Dickinson - Liam Stewart

Patrick Gibson - Clancy Gray

Skylan Brooks - Charles 'Chubs' Meriwether

Mandy Moore - Cate Connor

Miya Cech - Suzume

Gwendoline Christie - Lady Jane

Grace DeAmicis - Grace Somerfield

Faye Foley - Sam Dahl

KARANLIK ZİHİNLER KONUSU

Karanlık Zihinler filminde, milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmayı başaran bir grup gencin hikayesini konu edilmektedir. Amerika'daki bütün gençleri öldüren korkunç vebada hayatta kalmayı başaran Ruby Dale, özel güçlere sahiptir. Kendisi gibi diğer hayatta kalanlar da değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar.

KARANLIK ZİHİNLER NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hodge tarafından yazılan Karanlık Zihinler filmi, ABD yapımı olup 2018 yılında çekilmiştir.



