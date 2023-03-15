Karanlık Zihinler filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Karanlık Zihinler filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Karanlık Zihinler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal adı The Darkest Minds olan Karanlık Zihinler filminin yönetmenliğini Jennifer Yuh Nelson üstlenmiştir. Alexandra Bracken'ın aynı isimli romanından uyarlanan Karanlık Zihinler, distopik bilim kurgu/aksiyon filmidir.
Amandla Stenberg - Ruby Daly
Harris Dickinson - Liam Stewart
Patrick Gibson - Clancy Gray
Skylan Brooks - Charles 'Chubs' Meriwether
Mandy Moore - Cate Connor
Miya Cech - Suzume
Gwendoline Christie - Lady Jane
Grace DeAmicis - Grace Somerfield
Faye Foley - Sam Dahl
Karanlık Zihinler filminde, milyonlarca insanın ölümüne neden olan salgından kurtulmayı başaran bir grup gencin hikayesini konu edilmektedir. Amerika'daki bütün gençleri öldüren korkunç vebada hayatta kalmayı başaran Ruby Dale, özel güçlere sahiptir. Kendisi gibi diğer hayatta kalanlar da değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar.
Hodge tarafından yazılan Karanlık Zihinler filmi, ABD yapımı olup 2018 yılında çekilmiştir.