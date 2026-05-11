Karantina görüntüleri geri geldi! Tahliyeler başladı: 3 Türk vatandaşı ne zaman yurda getirilecek?

Kanarya Adaları’na demirleyen ve 3 kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Hollanda bandıralı 'MV Hondius' gemisindeki yolcu ve mürettebat için olağanüstü güvenlik önlemleri devreye alındı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi kontrollü şekilde tahliye edilmeye başlandı.

Sedef Karatay Bingül

İspanya’nın Tenerife kentindeki Granadilla de Abona Limanı’na ulaşan MV Hondius gemisi, olası bulaş riskine karşı liman girişinde demirledi. Yetkililer geminin karaya bağlanmasına izin vermezken, ilk olarak özel koruyucu ekipman giyen sağlık ekipleri gemiye çıktı.

Beyaz önlük, bone ve FFP2 maske kullanan doktorlar, tüm yolcu ve mürettebatı sağlık kontrolünden geçirdi. İlk etapta 14 İspanyol yolcu ile DSÖ adına çalışan bir epidemiyoloji uzmanı gemiden tahliye edildi.

YOLCULAR KORUYUCU KIYAFETLERLE TAHLİYE EDİLDİ

Gemiden indirilen yolcular, Liman Müdürlüğü’ne ait teknelerle gruplar halinde karaya çıkarıldı. Olası virüs bulaşma riskine karşı yolculara koruyucu kıyafet giydirildi ve yalnızca küçük valizlerini almalarına izin verildi.

Pasaport işlemlerinin ardından tahliye edilen kişiler, askeri acil müdahale ekiplerine ait otobüslerle havalimanına götürüldü. Tenerife’den Madrid’e sevk edilen yolcuların, Gomez Ulla Askeri Hastanesi’nde karantinaya alınacağı açıklandı.

İLK TESTLERDE BELİRTİYE RASTLANMADI

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, şu ana kadar test yapılan yolcuların hantavirüs açısından asemptomatik olduğunu duyurdu. Tenerife’de açıklama yapan Sağlık Bakanı Monica Garcia, gemideki herkesin şu an için belirti göstermediğini söyledi.

Yetkililer, ilk etapta yolcuların bir hafta boyunca gözetim altında tutulacağını, semptom gelişmesi halinde ise özel izolasyon bölümlerine alınacaklarını belirtti.

GRUPLAR HALİNDE TAHLİYE EDİLECEKLER

İspanya Sağlık Bakanı Monica Garcia, yaptığı açıklamada, yolcuların kendilerine tahsis edilen tahliye uçağı gelene kadar gemiden ayrılmayacaklarını belirterek, Hollandalı yolcuların gemiden ayrılacak bir sonraki grup olacağını ve bu uçağın Almanya, Belçika ve Yunanistan'a giden yolcuları da taşıyacağını söyledi.

Bakan Garcia, daha sonra ise gemiden Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD'den gelen yolcuların tahliye edileceğini ifade etti.

Bakan Garcia, en son tahliye edilecek grubun Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer Asya ülkelerinin vatandaşları olduklarını belirterek, söz konusu 6 kişiyi taşıyacak uçağın yarın öğleden sonra Tenerife’ye varmasının beklendiğini açıkladı.

Öte yandan, 30 mürettebat gemide kalacak ve Hollanda’ya doğru seyredecek.

FRANSA’DA İLK ŞÜPHELİ VAKA

Gemiden tahliye edilen Fransız yolcular Paris’e ulaştıktan sonra sağlık ekipleri tarafından karantinaya alındı.

Yerel kaynaklar, aynı zamanda Fransız yolcuların tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi. Yolcuları taşıyan uçağın Paris'e iniş yaptığı ve havalimanında acil durum hizmetleri tarafından karşılandığı kaydedildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ülkeye getirilen 5 yolcudan birinde hantavirüs semptomlarının gözlemlendiğini açıkladı. Lecornu, yolcuların sıkı denetim altında izolasyon sürecine alındığını bildirdi.

Fransız yolcuların 72 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulması ve ardından 45 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları bekleniyordu.

İNGİLİZ YOLCULAR HASTANEDE KARANTİNAYA ALINACAK

Gemiden tahliye edilen İngiliz vatandaşlarının, İngiltere’nin Merseyside bölgesindeki Wirral'de bulunan Arrowe Park Hastanesi'nde geçici olarak karantinaya alınacağı belirtildi. Uçakla tahliyesi gerçekleştirilen yolcular, otobüslerle Arrowe Park Hastanesi'ne getirildi.

3 TÜRK VATANDAŞI TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Gemide bulunan ve şu ana kadar hantavirüs belirtisi göstermediği açıklanan 3 Türk vatandaşının da Türkiye’den gönderilecek özel uçakla yurda getirileceği öğrenildi.

