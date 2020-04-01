Karantina günlerinde sanal misafirlik dönemi

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evde kalan insanların, en temel ihtiyaçlarından olan sosyalleşmeyi, çeşitli uygulamalar üzerinden görüntülü görüşmeler yaparak gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Dünyada milyonlarca insan, korona virüsü (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek için evinde kalıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferah Onat, dijital medyanın kişilerarası ilişkilerde sınırları kaldırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Doç. Dr. Ferah Onat, “Mevcut duruma baktığımızda fiziksel mesafemizi sınırlandırdık aslında. Toplum olarak misafir ağırlamayı, misafirliği çok seviyoruz ve sosyal ilişkilerimizi sürdürmenin, statü sahibi olmanın en önemli eylemi, yüzyıllardan beri misafirlik oldu. Oysa bugün salgın nedeniyle evlerimizde kalmak zorundayız. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan iletişimi ve sosyalleşmeyi sosyal medya platformları sayesinde sürdürüyoruz. Özellikle Instagram’da her gün kalabalık görüşmelerden çekilmiş fotoğraflar sürekli paylaşılıyor. İsteğe bağlı karantina sürecinde, insanların dijital medya uygulamaları kullanarak görüntülü görüşmeleri arttırdığı gözleniyor” diye konuştu.

Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun, hayatımıza girdiğinde çok az sayıda evde olduğunu hatırlatan Ferah Onat, “Mahalledeki herkes, akşam o evde toplanıp televizyon izlerdi. Televizyon izlemek için gelen misafirlere, Halit Kıvanç telesafir adını takmıştı. Ne zaman ki her eve televizyon girer oldu, önce telesafirlik ortadan kalktı. Bugünlerde ise geçmişteki telesafirliğin yerini sanal misafirlikler aldı. Artık herkes evinden birbirine bu kez ekranlar aracılığıyla misafir oluyor. Uzaktan çalışma ve görüntülü görüşme imkanı sunan bir uygulamaya olan talebin Mart ayında yüzde 700 arttığını açıklaması da bunun göstergesi” dedi.

Sanal misafirliklerin, özellikle sokağa çıkma yasağı nedeniyle sosyalleşmeye hasret olan aile büyükleri için önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Ferah Onat, “Aile büyüklerimiz, bu dönemde yakınlarından uzakta, yalnızlar. Size, özellikle de varsa çocuklarına ve torunlarına hasret durumdalar. Sanal ortamda yapılan bu görüşmeler onlar için bir moral kaynağı. Uzun süre görüşülmeyen kişilerle görüşmek için iyi bir fırsat. Okul arkadaşları, akrabalar gibi çevrelere zaman ayırıp bu zor dönemde gönüllerini almak, yanlarında olduğunuzu hissettirmek mümkün. Sanal misafirlikte de karşılıklılık önemli. Sizi arayan olursa siz de onları arayın. Uygun olmazsanız görüşme için açıkça belirtin ve mutlaka geri dönün. Moral olması için gelecekten ve güzel konulardan konuşun” tavsiyesinde bulundu.