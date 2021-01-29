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Karantinada döneminde beslenme

29.01.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Karantinada döneminde beslenme

İnsan virüsle savaşırken tat ve koku duyusunun azalması nedeniyle yeterli beslenemediğini belirten Diyetisyen Aysun İpek, "Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olabilmek adına mutlaka doğru gıdaların uygun porsiyonda tercih edilmesi gerekir.

İnsan virüsle savaşırken tat ve koku duyusunun azalması nedeniyle yeterli beslenemediğini belirten Diyetisyen Aysun İpek, "Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olabilmek adına mutlaka doğru gıdaların uygun porsiyonda tercih edilmesi gerekir. Mutlaka süt, yoğurt, yulaf, meyve, ceviz gibi formda yumuşak, zenginleştirilmiş gıdalar hazırlanmalıdır” dedi.
Liv Hospital Samsun’da görev yapan Diyetisyen Aysun İpek, “Karantina döneminde beslenmenin önemi” hakkında bilgilendirdi. Gün geçtikçe artan hasta sayısı ile bağışıklığı güçlendirmenin yolları da büyük önem kazandığını ifade eden Aysun İpek, “Kovid-19 ile karşı karşıya kalan bireylerde en başta dikkat edilmesi gereken sıvı alımı. Ateşli hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları, ishal gibi durumlarda vücutta kaybedilen sıvının hızlıca yerine konması gerekir. Yetişkinler için kilogram başına 30 ml, çocuklarda 50 ml almak yeterli olacaktır. Kovid-19 geçiren birçok insan virüsle savaşırken tat ve koku duyusunun azalması nedeniyle yeterli beslenemez. Yeterli beslenememenin sonucunda bağışıklık sistemi zayıf düşer. Böylece hastalığın seyri ile ilgili olumsuz tablolarla karşılaşılabilir. Bağışıklık sisteminizin güçlü kalmasına yardımcı olabilmek adına mutlaka doğru gıdaların uygun porsiyonda tercih edilmesi gerekir. Kuru öksürük ve boğaz ağrısı şiddetlenmesi ile hastanın katı ve sert yiyecek tüketiminde azalma olabilir. Mutlaka tüketilebilecek formda yumuşak, zenginleştirilmiş gıdalar hazırlanmalıdır. Süt, yoğurt, yulaf, meyve, ceviz, fındık, badem gibi besin gruplarının karıştırılarak blender edilmesi ile elde edilen yüksek enerji veren sıvı, yumuşak öğünler tasarlanmalıdır” diye konuştu.

“Bağışıklık bağırsakta başlar”
Bağışıklığın önemine değinen İpek, “Bazı Covid-19 hastalarında, bağırsak mukozasının doğrudan enfeksiyonu veya tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar nedeniyle karın ağrısı ve ishal gibi gastrointestinal semptomlar görülür. Covid-19 hastalarında bağırsak bakteri dengesinin bozulduğu ve yararlı bakterilerin sayısında önemli bir azalma olduğu bildirilmiştir. Bu bağırsak florasındaki bozulma ikinci bir enfeksiyona yol açabilir, bu nedenle probiyotikler ve beslenme desteği ile bağırsak florasının dengesini korumak önemlidir. Bağırsak florasını güçlendirmek için; İşlenmiş, aşırı tuzlu, şekerli, yağlı gıdalardan uzak durun, bol su için, her öğünde mutlaka lifli gıda tercih edin, beslenmenizde yoğurt, turşu vb fermente gıdalara yer verin, muz, elma, çilek, üzüm, soğan, sarımsak, pırasa, domates, enginar, hindiba, kuşkanmoz, kuru bakliyat, tam buğday, yulaf, karabuğday, kepekli pirinç, keten tohumu, badem, ceviz, zeytin tüketin, probiyotik takviye kullanın” şeklinde konuştu.

“Sık sık beslen, karantinada takviyeleri ihmal etme”
Aysun İpek sık beslenmeye ve karantinada takviye almaya dikkat çekerek, “Kan şekerinin normal düzeylerde seyretmesi hastalık döneminde iyileşme adına oldukça önemli. Bu nedenle 2,5 saatte bir beslenme düzeni sağlayarak şekilde ilerlemeli mutlaka gün içinde ara öğünlere yer verilmelidir. D vitamini: Bağışıklık sistemi üzerine önemli etkisi olan D vitamini solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu etkiye sahip olmasıyla da alınması gereken takviyelerin başında geliyor. Günde 1000 IU D vit kullanın. C vitamini: Bağışıklığı destekleyen, dokuların gelişimi ve onarımında gerekli koruyucu rol alan C vitamini, üst solunum yolu enfeksiyonlarının alt solunum yolu enfeksiyonlarına dönüşmesinin önüne geçmesiyle mutlaka takviye edilmeli. Günde 1000 mg vitamini alın. Çinko: Kovid-19’un pnömoni tablsunun seyrini iyileştiren, önemli koruyucu etkiye sahip olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanan çinko günde 75 miligram gün kadar takviye edilmelidir. Probiyotikler: Bağışıklık sistemininin en önemli bileşeni olan bağırsaklar florasına destek sağlamak adına güvenilir probiyotik taviyeler mutlaka tercih edilmeli. Omega-3: Özellikle korona virüs salgının ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirme ve eklem sağlığında omega-3 kril yağı formları mutlaka günde 1-2 kapsül şeklinde tercih edilmeli” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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